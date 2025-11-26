Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря

26 ноября
2025 год

Новости кино >>
26 ноября 2025
В онлайн-кинотеатре Иви 11 декабря состоится премьера всех серий комедийной мелодрамы «Интересное положение», сообщает пресс-служба платформы.

«Интересное положение»

По сюжету Ладу (Ольга Кузьмина) бросает парень (Давид Манукян) в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой героиня едет «запивать» горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого (Вячеслав Чепурченко), который готов залечить ее душевную рану. Спустя несколько дней Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы.

Компанию вышеназванным актерам составили Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова и Елена Балабанова.

Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Производством сериала занимались «Кинокомпания братьев Андреасян» и Иви. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасяны, авторами сценария — Илья Кожухарь и Мария Нефедова, а режиссерское кресло занял Гога Мамаджанян. Первые серии были показаны на фестивале «Новый сезон» 2025 года.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
valerik61   26.11.2025 - 18:44
Давненько не видел Кузьмину, да и фильм заинтересовал, надо будет глянуть!)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Ольга Кузьмина знакомит своих любовников друг с другом в тизер-сцене «Интересного положения»
Ольга Кузьмина оказалась в «Интересном положении»
Поиск по меткам
Иви
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянЕлена БалабановаАрмен БежанянАнна БогомоловаЕкатерина ВолковаОльга КабоИлья КожухарьОльга КузьминаГога МамаджанянДавид МанукянМария Нефёдова (III)Вячеслав ЧепурченкоАлександр Яцко
фильмы
Интересное положение

фотографии >>
Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря фотографии
Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря фотографии
Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря фотографии
Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Инна Хотеенкова
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
3 комментария