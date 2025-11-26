Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря

что почитать?

ТВЦ покажет мелодрамы с Марией Астаховой, Александром Половцевым и Анастасией Мельниковой

Важней всего — погода в доме: «Сентиментальные ценности» — призер Канн, вызывающий слезы

Популярному советскому и российскому актеру, режиссеру театра и кино, сценаристу и педагогу было 87 лет

«Тайны следствия»: Как главный детектив страны превратился в психотерапию для миллионов

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях