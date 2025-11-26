Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря

В онлайн-кинотеатре Иви 11 декабря состоится премьера всех серий комедийной мелодрамы «Интересное положение», сообщает пресс-служба платформы.
«Интересное положение»
По сюжету Ладу (Ольга Кузьмина) бросает парень (Давид Манукян) в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой героиня едет «запивать» горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого (Вячеслав Чепурченко), который готов залечить ее душевную рану. Спустя несколько дней Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы.
обсуждение >>