«Вы увидите то, чего еще не было»: «Изгнанные из рая» возвращаются спустя 12 лет (есть тизер)

Сиквел аниме «Изгнанные из рая»
наконец определился с датой премьеры: «Резонанс сердец»
выйдет в японский прокат 13 ноября 2026 года. В свежем тизере показали новых персонажей и впечатляющие кадры с меха Traditional Arhan — обновленной версией боевого мобильного робота из оригинального фильма. За производство отвечает студия Toei Animation
(«Ван-Пис: Письмо от поклонника»,
«Плач девичьей группы»).
»). А вот аниме-дайджест минувшей недели
.
После глобальной катастрофы, превратившей Землю в безжизненную пустошь, большая часть человечества отказалась от физических тел и переселилась в виртуальный мир — высокотехнологичную орбитальную систему «ДЭВА». В новом пространстве люди избавлены от голода, боли и старения. Равновесие нарушает хакер Frontier Setter, который взламывает сеть и начинает рассылать подрывные манифесты. Когда источник вторжения удается отследить, расследование поручают сотруднице службы безопасности Анджеле Бальзак. Её сознание перемещают в созданный для операции биоклон, и она отправляется на Землю, где объединяется с местным агентом по прозвищу Динго.
«Изгнанные из рая» — сай-фай, где люди предпочли виртуальную реальность
Создатели отметили, что продолжение
строится вокруг новой команды героинь, отличающихся яркими и контрастными характерами. Задумчивую Габриэль озвучивает Аянэ Сакура
(Айра Сиратори
из «Дандадана
»), предпочитающую уклоняться от обязанностей Арму — Саори Хаями
(Фалин
из «Подземелья вкусностей
»), нестандартно мыслящую Даниэль — Ёсино Аояма
(Хитори Гото
из «Рок-тихони!
»), а переведенную из другого отдела Рагуил — Салли Амаки
(Кэрол Олстон
из «Томо — девушка!
»).
Под руководством режиссера Сэйдзи Мидзусимы
(«Стальной алхимик
», «Шаман Кинг
») к работе вновь вернулись ключевые участники творческой группы: дизайнер персонажей Масацугу Сайто
(«Бикини-воины
», «Киборг 009. Зов правосудия
»), композитор NARASAKI
(«Пингвиний барабан
», «Айкацу!
») и сценарист Гэн Уробути
(«Психопаспорт
», «Девочка-волшебница Мадока
»). Последний уже намекнул: «История на этот раз довольно хитро сконструирована. Вы увидите то, чего еще не было
».
