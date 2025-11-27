Кино-Театр.Ру
«Вы увидите то, чего еще не было»: «Изгнанные из рая» возвращаются спустя 12 лет (есть тизер)

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
Сиквел аниме «Изгнанные из рая» наконец определился с датой премьеры: «Резонанс сердец» выйдет в японский прокат 13 ноября 2026 года. В свежем тизере показали новых персонажей и впечатляющие кадры с меха Traditional Arhan — обновленной версией боевого мобильного робота из оригинального фильма. За производство отвечает студия Toei AnimationВан-Пис: Письмо от поклонника», «Плач девичьей группы»). А вот аниме-дайджест минувшей недели.


После глобальной катастрофы, превратившей Землю в безжизненную пустошь, большая часть человечества отказалась от физических тел и переселилась в виртуальный мир — высокотехнологичную орбитальную систему «ДЭВА». В новом пространстве люди избавлены от голода, боли и старения. Равновесие нарушает хакер Frontier Setter, который взламывает сеть и начинает рассылать подрывные манифесты. Когда источник вторжения удается отследить, расследование поручают сотруднице службы безопасности Анджеле Бальзак. Её сознание перемещают в созданный для операции биоклон, и она отправляется на Землю, где объединяется с местным агентом по прозвищу Динго.

Читать «Изгнанные из рая» — сай-фай, где люди предпочли виртуальную реальность
Создатели отметили, что продолжение строится вокруг новой команды героинь, отличающихся яркими и контрастными характерами. Задумчивую Габриэль озвучивает Аянэ Сакура (Айра Сиратори из «Дандадана»), предпочитающую уклоняться от обязанностей Арму — Саори Хаями (Фалин из «Подземелья вкусностей»), нестандартно мыслящую Даниэль — Ёсино Аояма (Хитори Гото из «Рок-тихони!»), а переведенную из другого отдела Рагуил — Салли Амаки (Кэрол Олстон из «Томо — девушка!»).

«Вы увидите то, чего еще не было»: «Изгнанные из рая» возвращаются спустя 12 лет (есть тизер)

Под руководством режиссера Сэйдзи МидзусимыСтальной алхимик», «Шаман Кинг») к работе вновь вернулись ключевые участники творческой группы: дизайнер персонажей Масацугу СайтоБикини-воины», «Киборг 009. Зов правосудия»), композитор NARASAKIПингвиний барабан», «Айкацу!») и сценарист Гэн УробутиПсихопаспорт», «Девочка-волшебница Мадока»). Последний уже намекнул: «История на этот раз довольно хитро сконструирована. Вы увидите то, чего еще не было».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о футуристических мирах в японских мультфильмах или целом жанре видеоигр, где появляются герои манги и аниме.
№ 1
vikapikaa (Самара)   27.11.2025 - 12:43
Очень важная инфа для анимешников. Нормальные люди пройдут мимо))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
