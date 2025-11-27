«Вы увидите то, чего еще не было»: «Изгнанные из рая» возвращаются спустя 12 лет (есть тизер)

что почитать?

Не стало любимца Фассбиндера и Триера — Удо Кира

Нет Удо без добра

«Тайны следствия»: Как главный детектив страны превратился в психотерапию для миллионов

Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»

Команда начнет все с нуля в Санкт-Петербурге

Завершились съемки продолжения волейбольной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях