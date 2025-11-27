«Я не сказала тебе самого главного»: Ника Здорик ищет Сергея Городничего в первом тизере продолжения «Ландышей»

В сети появился первый тизер сериала «Ландыши. Вторая весна». Премьера состоится совсем скоро эксклюзивно на Wink. Во втором сезоне главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой.
«Мы действительно держим интригу до последнего. Наша героиня отчаянно ищет Леху, и, кажется, вместе с ней его ищет и ждет вся страна. Где Леха? Обещаем, сюжетные повороты удивят даже тех, кто думает, что все уже понял», — рассказывает автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.
С момента премьеры в январе 2025-го «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.
«После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за одну ночь. Уже 2 января мы с Сергеем Городничим и всей командой проснулись абсолютно новыми людьми — мы проснулись знаменитыми. Это невероятно. Неописуемо. Страшно. Приятно. Волнительно. Радостно. Но главное — наша история действительно откликнулась зрителям и стала для кого-то сильной поддержкой, для кого-то — ностальгией, а для кого-то — мечтой. Мечтой встретить своего Леху и свою Катю. Мне до сих пор пишут очень много, и это невероятно важно для меня. Люди делятся эмоциями, ждут продолжения сериала, рассказывают личные истории — порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини. И я чувствую большую ответственность за то доверие, которое мне оказано. Это вдохновляет и обязывает одновременно», — признается актриса Ника Здорик.
Музыка в сериале вновь выступает полноценным героем истории. Для второго сезона создано 10 оригинальных саундтреков, а всего в проекте прозвучит около 50 композиций. Зрители услышат как любимых артистов из первого сезона — Женю Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA, — так и новые имена. Режиссером сериала выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.
Премьера первого сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась на Wink.ru 1 января 2025 года. Мелодрама быстро вызвала симпатию зрителей и стала самым популярным сериалом Wink за первый квартал 2025-го в России. Зрительский рейтинг на Wink.ru по-прежнему держится на отметке 9,5, а на «Кинопоиске» составляет 8,2, проект получил там более 790 тысяч оценок. Телевизионную премьеру первого сезона на СТС посмотрели 13 миллионов зрителей. Сериал занял 1-е место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и первого квартала 2025-го. Согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах «Кино-Театр.Ру», второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов.
«Честно говоря, "Ландыши" — первый проект, который посмотрело практически все мое окружение, примерно 98% всех моих знакомых. Так что точно появились новые темы для обсуждения с ними. Конечно, этот сериал привлек огромное внимание и к проекту, и ко мне, и к тому, что происходит в моей жизни», — добавляет исполнительница роли Светки — антагонистка главной героини Кати — Ирина Паутова.
Производством сериала «Ландыши. Вторая весна» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино».
