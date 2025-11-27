Кино-Театр.Ру
Лев Зулькарнаев, Александр Баширов, Прохор Шаляпин и Надежда Кадышева снялись в новогоднем фильме «Хозяйка Нейросети»

27 ноября
2025 год

Новости кино >>
27 ноября 2025
Первый канал и студия KISA Films представили тизер новогоднего музыкального фильма «Хозяйка Нейросети». Как сообщает пресс-служба проекта, в нем приняли участие самые яркие герои современной поп-культуры: Zivert, Лев Зулькарнаев, Валя Карнавал, Александр Баширов, Ваня Дмитриенко, Прохор Шаляпин, Toxi$, Ay Yola, Слава Бустер, Моя Мишель, Beautiful Boys, а также Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое Кольцо».



Это сказочная история о том, что может произойти, если в канун Нового года скрыться от праздничной суеты в виртуальном мире. Хореографом проекта выступил Владимир Варнава, поставивший танцевальные номера для нового фильма «Буратино» и сериала «Балет».

«Этот фильм стал первым проектом студии KISA Films, и, безусловно, очень приятно, что мы стартуем с праздничного кино и в такой компании. Я благодарю Первый канал за сотрудничество, благодарю нашу креативную команду и в очередной раз подчеркиваю, что для KISA Films невероятно важно привлекать к работе молодое поколение кинематографистов. В фильме "Хозяйка Нейросети" у нас есть чем похвастаться: это первый полнометражный фильм режиссера Алины Насибуллиной, первый музыкальный фильм в фильмографии оператора Станислава Юдакова, а также наших авторов. И очень здорово, что большие звезды музыки доверились молодой команде и решили вместе с нами сделать веселое, праздничное, новогоднее кино», — отмечает продюсер, основатель студии KISA Films Алексей Киселев.

По сюжету у нейросети есть своя Хозяйка (Zivert). И она очень хочет жить как все люди: иметь семью и устраивать праздники. Правда, помочь ей с этим может только человек – настоящий мастер своего дела – хакер и стример Данила (Лев Зулькарнаев), которому как раз мир людей ужасно надоел. Так, в канун Нового года Данила оказывается в мире Нейросети, а Хозяйка Нейросети – в мире людей.

Лев Зулькарнаев, Александр Баширов, Прохор Шаляпин и Надежда Кадышева снялись в новогоднем фильме «Хозяйка Нейросети»
фото: пресс-служба проекта

«Актерский опыт – еще один пункт в моей карте желаний, напротив которого я смело ставлю галочку под конец этого года. Это моя вторая работа в кино в 2025 году, и я сильно рада этим новым маленьким шагам. Здесь сразу сложилось все: и роль, и каст, и команда, не говоря уже о сценарии, который меня сразу зацепил, поэтому без долгих раздумий я согласилась на эту авантюру. Хозяйка Нейросети, которую мне предложили сыграть, постепенно учится быть человеком. Она открывает в себе способность чувствовать, любить, быть живой. Ее история – метафора того, как современный мир, погружаясь в цифру, теряет свою человеческую идентичность, живую суть. Эта сказка однозначно станет настоящим новогодним подарком для всех, кто верит в силу настоящих чувств. Добрая история о том, что даже самое холодное сердце способно оттаять и наполнитьс любовью. Именно такая магия, по-моему, становится тем чудом, которое мы каждый раз так ждем в канун Нового года», — рассказывает Zivert.

Премьера «Хозяйки Нейросети» состоится в канун Нового года на Первом канале.
