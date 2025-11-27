Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли»

27 ноября
2025 год

Новости кино >>
27 ноября 2025
В сети появился трейлер новой романтической комедии «Равиоли Оли» — истории о том, что за глянцем славы и светом софитов всегда прячется простое человеческое счастье. Картина стала первой в фильмографии знаменитой телеведущей Ольги Бузовой, где та исполнила главную роль. В фильме также приняли участие Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова и другие.



«Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы встать и идти дальше. Съемки "Равиоли Оли" стали для меня тем самым кино, которое я ждала. Я будто заново прожила свою историю, только на этот раз с идеальным сценарием и счастливым финалом. Надеюсь, зрители, которые, как и я, ищут свою любовь и иногда ошибаются, увидят в этом фильме отражение себя и поймут, что счастье не случается "просто так" — его нужно готовить своими руками, как те самые равиоли», — говорит Ольга Бузова.

По сюжету Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«Для нас "Равиоли Оли" — важный жанровый проект. Мы давно хотели сделать большую романтическую комедию, которая объединяет лёгкость, самоиронию и современную женскую историю. В центре сюжета — Ольга Бузова, артистка с огромной аудиторией и редким умением быть настоящей. Для нее это дебютная главная роль, и она справилась с задачей превосходно. Мы создали фильм, который одинаково работает и как идеальное свидание перед Днем всех влюбленных, и как самобытная история о том, как выбрать себя — даже когда вокруг слишком много красивых обещаний», — рассказывает генеральный продюсер фильма Лика Бланк.

Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли»
фото: пресс-служба проекта

«Равиоли Оли» напоминает о том, что дом — это не место, а люди, с которыми хочется смеяться до слез и лепить пельмени по ночам. Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но все же находят свой счастливый финал.

Режиссером фильма стал Андрей Никифоров, который также выступил еще и одним из сценаристов картины. Над сценарием работали Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков и Дмитрий Казначеев. Генеральные продюсеры будущей премьеры – Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

На большие экраны картина выйдет 5 февраля 2026 года. За производство фильма отвечают кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   27.11.2025 - 17:48
Удивляет как продюсеры обеспечивают финансированием всякую гадость. читать далее>>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   27.11.2025 - 16:41
Я, лично, буду рада посмотреть фильм, где Бузяша в главной роли:) Мне кажется, фильм получится добрым и веселым:) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Лика Бланк (II)Эвелина БлёдансАркадий ВодаховТина КанделакиСергей КосинскийМаксим ЛагашкинАндрей НикифоровМарина РазумоваАнна РытоваЕва СмирноваМарина ФедункивБорис ХанчалянВольфганг ЧерниВладимир Яглыч
фильмы
Равиоли Оли

фотографии >>
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли» фотографии
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли» фотографии
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли» фотографии
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Галина Польских
Вероника Устимова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Маршалл Томпсон
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен