Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли»

«Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы встать и идти дальше. Съемки "Равиоли Оли" стали для меня тем самым кино, которое я ждала. Я будто заново прожила свою историю, только на этот раз с идеальным сценарием и счастливым финалом. Надеюсь, зрители, которые, как и я, ищут свою любовь и иногда ошибаются, увидят в этом фильме отражение себя и поймут, что счастье не случается "просто так" — его нужно готовить своими руками, как те самые равиоли», — говорит Ольга Бузова.
По сюжету Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.
«Для нас "Равиоли Оли" — важный жанровый проект. Мы давно хотели сделать большую романтическую комедию, которая объединяет лёгкость, самоиронию и современную женскую историю. В центре сюжета — Ольга Бузова, артистка с огромной аудиторией и редким умением быть настоящей. Для нее это дебютная главная роль, и она справилась с задачей превосходно. Мы создали фильм, который одинаково работает и как идеальное свидание перед Днем всех влюбленных, и как самобытная история о том, как выбрать себя — даже когда вокруг слишком много красивых обещаний», — рассказывает генеральный продюсер фильма Лика Бланк.
«Равиоли Оли» напоминает о том, что дом — это не место, а люди, с которыми хочется смеяться до слез и лепить пельмени по ночам. Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но все же находят свой счастливый финал.
