Стартовали съемки шестого сезона детектива «Спасская» с Кариной Андоленко и Романом Маякиным

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
В Сочи стартовали съемки шестого сезона многосерийного детектива «Спасская». Главные роли в проекте исполняют Карина Андоленко, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Александр Макогон и другие. Режиссером выступил Давид Ткебучава, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера сериала.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В новом сезоне следователь Анна Спасская (Карина Андоленко) и Влад Романов (Алексей Матошин) занимаются поисками ускользнувшего от них криминального авторитета и убийцы Емельянова (Александр Макогон). Но и Емельянов следит за расследованием Анны через своего человека в управлении – эксперта Александра Карагина (Пётр Нестеров), который передает информацию через скандального блогера Потапова (Никита Суворов). Анна узнает, что сбежать Емельянову помог ее бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин), которого тот шантажировал, угрожая его маленькому сыну Янику. Тем временем новым начальником Романова и Спасской в московском аппарате СК становится генерал Ладожский (Геннадий Семенов), отец бывшей жены Влада – Ксении (Марина Дрень). Ладожский так и не простил Романова за то, что тот бросил его дочь. Влад намерен завоевать сердце Анны, но вскоре узнает, что Ксения беременна от него. Он решает скрыть от Спасской, что у него будет ребенок.

«Я был режиссером второго сезона "Спасской" и со второго же сезона стал и продюсером этого сериала. Так что, несмотря на то что я не сидел в режиссерском кресле в третьем, четвертом и пятом сезонах, я всегда был в проекте: приезжал на площадку, помогал, делал досъемки. Люблю этот сериал, потому что это всегда классные экспедиции, это много разных артистов, новые детективы, новые персонажи, характеры, типажи – это всегда режиссеру очень интересно. И, конечно, у нас потрясающие главные герои – обожаю с ними работать! В шестом сезоне зрителей ждут новые интереснейшие запутанные дела, новый виток в мелодраматических отношениях у главной героини, и не только у нее. А снимать, как всегда, будем в Сочи и окрестностях: на море, в горах, в порту, в великолепной Красной Поляне», — рассказывает Давид Ткебучава.

За производство проекта отвечает Студия IV. Автором сценария выступил Сергей Соколов. Оепратором значится Николай Смирнов.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.11.2025 - 17:47
Шестой сезон для такого сериала сильная тема. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Россия-1
персоны
Карина АндоленкоМихаил ЖигаловВиталий КоваленкоАлександр МакогонАлексей МатошинРоман МаякинИгорь ОгурцовНиколай Смирнов (V)Сергей Соколов (III)Давид ТкебучаваЛариса УдовиченкоОльга Чудакова
фильмы
СпасскаяСпасская-3Спасская-4Спасская-5Спасская-6Спасская. Новые серии

