Победителем премии «Бриллиантовая бабочка» стал китайский фильм «Против течения»

27 ноября
2025 год

Новости кино >>
27 ноября 2025
Объявлены победители Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония вручения премии состоялась 27 ноября в Мастерской «12» Никиты Михалкова. Главный приз получил китайский фильм «Против течения» режиссера Сюй Чжэн — история о молодом человеке, который резко меняет свою жизнь и становится курьером.

Победителем премии «Бриллиантовая бабочка» стал китайский фильм «Против течения»
фото: пресс-служба премии

Лучшим режиссером назвали Горана Радовановича, снявшего картину «Лесной царь» (Сербия — Болгария). За лучший сценарий наградили Кэрол Шор, работавшую над фильмом «Старый праведный блюз» (ЮАР). Лучшим оператором признали Таланта Акынбекова за картину «Черный, красный, желтый» (Кыргызстан). Лучшим художником назвали Мейлиса Худайберенова, работавшего над лентой «Композитор» (Туркменистан). В актерских номинациях главные призы забрали Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, снявшиеся в фильме Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». За актерские работы второго плана наградили Соню Хуссейн из фильма «Термит» (Пакистан, Канада) и Анвара Картаева из ленты «В погоне за весной» (Узбекистан).

Лучшим композитором стал Юрий Потеенко, работавший над фильмом «Черный замок» (Беларусь). Лучшим фильмом страны, не входящей в Евразийское пространство, стала лента «Али Примэра» из Венесуэлы, которую снял режиссер Даниэль Егрес Ричард. Приз за вклад в мировой кинематограф получил иранский режиссер и сценарист Маджид Маджиди.

Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 млн долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов. Победители Евразийской кинопремии также получили уникальные статуэтки в форме бабочки, созданные художником Юрием Купером, чьи работы представлены в Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, а всего на его счету более 50 персональных выставок по всему миру. Статуэтки изготовлены в костромской мастерской, для украшения их крыльев бабочки используется около 5000 бриллиантов.
№ 4
маринович   27.11.2025 - 21:09
Адабашьян.....Крючкова.... кто бы сомневался.... читать далее>>
№ 3
Мишель Ангельская (Омск)   27.11.2025 - 20:58
... Насчет страшно - +++++++++++++ читать далее>>
№ 2
маринович   27.11.2025 - 20:50
Цена приза 250 000$.... смешно и грустно... но больше страшно....((( читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   27.11.2025 - 20:11
Наши только были отмечены наградами за лучшую актёрскую игру и роль, ну хоть что-то))Поздравляю) читать далее>>
Всего сообщений: 4
