Победителем премии «Бриллиантовая бабочка» стал китайский фильм «Против течения»

Объявлены победители Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония вручения премии состоялась 27 ноября в Мастерской «12»Никиты Михалкова. Главный приз получил китайский фильм «Против течения» режиссера Сюй Чжэн — история о молодом человеке, который резко меняет свою жизнь и становится курьером.
Лучшим композитором стал Юрий Потеенко, работавший над фильмом «Черный замок» (Беларусь). Лучшим фильмом страны, не входящей в Евразийское пространство, стала лента «Али Примэра» из Венесуэлы, которую снял режиссер Даниэль Егрес Ричард. Приз за вклад в мировой кинематограф получил иранский режиссер и сценарист Маджид Маджиди.
Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 млн долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов. Победители Евразийской кинопремии также получили уникальные статуэтки в форме бабочки, созданные художником Юрием Купером, чьи работы представлены в Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, а всего на его счету более 50 персональных выставок по всему миру. Статуэтки изготовлены в костромской мастерской, для украшения их крыльев бабочки используется около 5000 бриллиантов.
