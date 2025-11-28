Кино-Театр.Ру
Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого»

28 ноября
2025 год

28 ноября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Киры Ангелиной «Звонок из прошлого» с Катериной Волк, Сергеем Галичем и Кирой Кауфман в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала спокойная, полная любви жизнь Кати и Вадима оказывается под угрозой: неожиданно объявляется Лина, бывшая Катиного мужа. Оказалось, она уже 16 лет воспитывает сына от Вадима. Супруги давно безуспешно пытаются завести ребенка, и это известие повергает мужчину в шок. Лина хочет вернуть Вадима, успешного врача и порядочного человека. Поначалу он теряет голову под ее напором, но потом, полный раскаяния, возвращается к жене.

«Моя героиня Катя живет с открытым сердцем, любит мужа, обустраивает быт, с теплом относится к людям. В критической ситуации проявляется ее внутренняя сила: после предательства супруга она не ожесточилась, прошла через боль и сохранила достоинство. И именно тогда, когда кажется, что все потеряно, Катя получает главное – надежду, которую так долго ждала», — говорит Катерина Волк.
Dомашний
персоны
Кира АнгелинаКатерина ВолкСергей ГаличКира Кауфман
фильмы
Звонок из прошлого

Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого» фотографии
Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого» фотографии
Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого» фотографии
Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого» фотографии
Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Вадим Ситников
Кристина Убелс
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Юстына Василевская
Санни Мэбри
Мэри Элизабет Уинстэд
Джон Харгривз
Эд Харрис
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
