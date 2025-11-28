Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого»

По сюжету мини-сериала спокойная, полная любви жизнь Кати и Вадима оказывается под угрозой: неожиданно объявляется Лина, бывшая Катиного мужа. Оказалось, она уже 16 лет воспитывает сына от Вадима. Супруги давно безуспешно пытаются завести ребенка, и это известие повергает мужчину в шок. Лина хочет вернуть Вадима, успешного врача и порядочного человека. Поначалу он теряет голову под ее напором, но потом, полный раскаяния, возвращается к жене.
«Моя героиня Катя живет с открытым сердцем, любит мужа, обустраивает быт, с теплом относится к людям. В критической ситуации проявляется ее внутренняя сила: после предательства супруга она не ожесточилась, прошла через боль и сохранила достоинство. И именно тогда, когда кажется, что все потеряно, Катя получает главное – надежду, которую так долго ждала», — говорит Катерина Волк.
