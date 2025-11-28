Кино-Театр.Ру
«Шальной отдел» начнет работу 30 ноября

28 ноября
2025 год

28 ноября 2025
Пятый канал 30 ноября в 13:20 начнет премьерный показ 34-серийного детектива «Шальной отдел». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Сергей Чачин, Сергей Ионкин, Евгений Рыжик, Илья Тиунов, Анастасия Нечаева и Денис Старков.

«Шальной отдел» начнет работу 30 ноября
фото: пресс-служба Пятого канала

Главный герой – подполковник Кирилл Шальной. Свою говорящую фамилию он получил в детском доме, и она полностью определяет его характер: дерзкий, колючий, безбашенный и жадный до экстрима. Он не признает никаких авторитетов, сделал блестящую карьеру в полиции, дослужился до замначальника отдела уголовного розыска в центральном УМВД. Но его импульсивность стала причиной краха. На корпоративе Шальной устроил публичный скандал и ударил своего начальника, который ухаживал за его женой. Результат — номинальное повышение в должности, но с переводом в самый захудалый спальный район. Здесь оперативника ждет холодный прием. Местные сотрудники во главе с майором Николаем Устиновым, которого все считали законным претендентом на это место, встречают нового шефа в штыки.

Шальному предстоит не только наладить работу разношерстной команды, где каждый — личность со своим непростым характером и скелетами в шкафу, но и научиться быть хорошим руководителем. Он всегда жил по принципу «человек человеку волк» и отвечал только за себя. Теперь же от его решений зависят порой и жизни подчиненных, и исход расследований. Параллельно Кирилл будет вести свою личную войну: он не оставит попыток вернуть любовь жены и всеми доступными способами помешать ее новым отношениям.
персоны
Сергей ИонкинАнастасия Нечаева (III)Евгений РыжикДенис СтарковИлья ТиуновСергей Чачин
фильмы
Шальной отдел

