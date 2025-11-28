Квентин Тарантино снял пропущенную сцену для первой части дилогии «Убить Билла»

Fortnite продолжает традицию коллабораций с известными произведениями массовой культуры. На сей раз Квентин Тарантино снял
для онлайн-игры эпизод «Месть Юки», который не вошел в первую часть боевика «Убить Билла
».
«Убить Билла». Специальный ролик. Тизер-трейлер с русскими субтитрами
В сценарии глава о том, как сестра Гого Юбари преследовала Невесту, присутствовала, но так и не попала на большой экран. 20 с лишним лет спустя Тарантино воплотил сцену в виде короткометражного мультфильма с участием персонажей популярной игры компании Epic Games и героини Умы Турман
.
Премьера ленты состоится в Fortnite 30 ноября в 22:00, а затем эпизод станет частью расширенной версии дилогии «Убить Билла
», которая в декабре выйдет в американский прокат.
Fortnite, разработанный компаниями Epic Games и People Can Fly, был выпущен в ранний доступ в 2017 году. Бесплатная игра предлагает геймерам три режима: кооперативный симулятор выживания с открытым миром Fortnite: Save the World, королевскую битву Fortnite: Battle Royale и «песочницу» Fortnite: Creative. В игровом мире неоднократно проходили всевозможные премьеры, касающиеся музыки и кино.
обсуждение >>