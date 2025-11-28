В съемках фэнтези «Король и Шут. Навсегда» приняла участие группа Jane Air

Участники группы Jane Air исполнили роли Бременских музыкантов на службе у Некроманта и записали свою интерпретацию песни «Мертвый анархист» для музыкального приключенческого фэнтези «Король и Шут. Навсегда». «НМГ Кинопрокат» выпустит картину на больше экраны страны 19 февраля 2026 года, уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»
Фронтмен Jane Air Антон Лиссов сыграл зомби по имени Сид, одного из прислужников Некроманта. Изначально он должен был появиться лишь в эпизодах, но в процессе работы над персонажем роль значительно расширилась. В итоге Сид получил полноценную сюжетную линию, и съемки с участием вокалиста группы заняли десять дней. Кроме того, музыканты записали кавер на песню «Мертвый анархист», которая прозвучит в одной из ключевых сцен фильма.
«Конечно, влияние "Короля и Шута" на нас было — и музыкально тоже. На их примере мы учились играть, смотрели, как всё устроено в группе. Считаю альбом "Камнем по голове" одной из лучших пластинок — он до сих пор звучит очень круто. Эти треки — сплошные хиты. Мы хотели сделать реверанс в сторону "Короля и Шута" — и записали кавер на "Мертвого анархиста", который прозвучит в фильме. Песня получилась очень смешной, и, мне кажется, идеально вписывается в хаос, который происходит в той сцене. Мой персонаж — трусливый, но при этом борзый. Мне говорили, что референс — это вот эти два придурковатых пирата из "Пиратов Карибского моря", один из которых с вращающимся глазом. Они как раз задавали комический вайб в фильме. На пробах я быстро понял, что от меня требуется, — и по реакции нашего режиссера стало ясно, что я попал в персонажа», — рассказал фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов.
