Тоби Уоллес окажется в мире игровой серии Assassin's Creed

Тоби Уоллес
утвержден на одну из ключевых ролей в экранизации игровой серии Assassin's Creed от Netflix, уверяет Deadline
.
Сериал расскажет о новых персонажах, которые будут принимать участие в исторических событиях, сражаясь за судьбу человечества. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами игрового шоу числятся Роберто Патино и Дэвид Винер. Съемки в Италии стартуют в 2026 году.
Осенью 2020-го стало известно, что популярная серия игр стараниями стимингового сервиса растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. В разработку было запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft. Зрителей ожидали игровое, анимационное и аниме-шоу, а за производство должны были отвечать кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. В январе 2023-го появилась информация о том, что сценарист Джеб Стюарт расстался с сериалом из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон»
. Работа над адаптацией возобновилась лиршь через два года, летом 2025-го.
Первая часть Assassin's Creed вышла в 2007-м, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далекого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». В 2022-м было анонсировано сразу несколько новых частей: одна из них — Assassin's Creed Shadows — вышла на всех платформах 20 марта 2025-го. В 2016-м Джастин Курзель
снял по игровой серии фильм «Кредо убийцы
» с Майклом Фассбендером
и Марион Котийяр
.
