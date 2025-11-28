Кино-Театр.Ру
Тоби Уоллес окажется в мире игровой серии Assassin's Creed

28 ноября
2025 год

28 ноября 2025
Тоби Уоллес утвержден на одну из ключевых ролей в экранизации игровой серии Assassin's Creed от Netflix, уверяет Deadline.

Тоби Уоллес окажется в мире игровой серии Assassin's Creed
фото: theplaylist.net

Сериал расскажет о новых персонажах, которые будут принимать участие в исторических событиях, сражаясь за судьбу человечества. Создателями, шоураннерами и исполнительными продюсерами игрового шоу числятся Роберто Патино и Дэвид Винер. Съемки в Италии стартуют в 2026 году.

Осенью 2020-го стало известно, что популярная серия игр стараниями стимингового сервиса растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. В разработку было запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft. Зрителей ожидали игровое, анимационное и аниме-шоу, а за производство должны были отвечать кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. В январе 2023-го появилась информация о том, что сценарист Джеб Стюарт расстался с сериалом из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон». Работа над адаптацией возобновилась лиршь через два года, летом 2025-го.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Первая часть Assassin's Creed вышла в 2007-м, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далекого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». В 2022-м было анонсировано сразу несколько новых частей: одна из них — Assassin's Creed Shadows — вышла на всех платформах 20 марта 2025-го. В 2016-м Джастин Курзель снял по игровой серии фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр.
№ 1
Лидия Мартин   28.11.2025 - 18:13
Тоби Уоллес... Для меня это имя в новинку. Надеюсь, актер хороший. читать далее>>
игры
персоны
Марион КотийярДжастин КурзельТоби УоллесМайкл Фассбендер
фильмы
Кредо убийцы

