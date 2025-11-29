Главные новости аниме за неделю: кабуки по Миядзаки и слабый старт Хосоды

Опенинг «Звездного дитя
» бьет рекорды, Netflix готовит «Любовь сквозь призму
», а «Принцесса Мононокэ
» перевоплощается в кабуки: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных аниме-номинантах
на «Оскар
» или о долгожданном возвращении
«Изгнанных из рая
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 По легендарной «Принцессе Мононоке
» Хаяо Миядзаки
готовят кабуки-спектакль. Премьера — в июле 2026-го.
🔘 После дебютного уикенда «Скарлет
» Мамору Хосоды
занимает лишь третью строчку японского проката, заработав ¥210,1 миллионов (около $1,34 миллиона).
🔘 «Пелелиу: Райская герника
» готовит к японской премьере 5 декабря тремя промороликами (один
, два
и три
).
🔘 Второй сезон «Адского рая
» выйдет в эфир 11 января.
🔘 Свежий трейлер часового спешла «Нежить и Неудача: Зима
» — сразу с двумя треками Queen Bee
.
🔘 В следующем году франшиза «Мой счастливый брак
» пополнится тремя спецэпизодами.
🔘 Заводной хит Idol
из опенинга «Звездного дитя
» бьет рекорды: согласно аналитике Oricon
, трек поп-дуэта YOASOBI
набрал миллиард прослушиваний на музыкальных стримингах всего за неделю.
🔘 По знаковой манге Сюдзо Осими
«Цветы зла
» в 2026-м выйдет игровой сериал для Disney+
. Режиссеру Полу Янгу
(второй сезон альманаха «Звездные войны: Видения
») помогает Нобору Игути
— известный мастер японского сплэттерпанка («Девочка-пулемет
»), экранизировавший ту же историю шесть лет назад.
Читать
«Скарлет» — необычное прочтение «Гамлета» от Мамору Хосоды
«Любовь сквозь призму» на Netflix
Оригинальный сериал «Любовь сквозь призму
» (Prism Rondo) выйдет на Netflix
15 января. Проект ставит Кадзутo Накадзава
— режиссер анимационной части «Убить Билла
» и автор неонуарного триллера «Би: Начало
». За концепцию, персонажей и драматургию отвечает мангака Ёко Камио
, чья серия «Сначала парни — потом цветы
» покорила читателей по всему миру и была неоднократно экранизирована. Производством занимается студия WIT
, известная по «Атаке титанов
» и «Семье шпиона
».
Лондон начала XX века. Лили Итидзёин, одержимая живописью, поступает в престижную художественную академию, дав родителям обещание: если за полгода она не выйдет в лидеры, ей придется вернуться домой. На новом курсе её внимание привлекает Кит Чёрч — талантливый и непредсказуемый аристократ, прослывший гением. Лили стремится догнать и превзойти его, однако соперничество постепенно перерастает во взаимное притяжение. Персонажей озвучивают Ацуми Танэдзаки
(Суо из «Ночи живых кошаков
») и Коки Утияма
(Дзайцу
из «Стометровки
»). Главную музыкальную тему star flower
исполняет группа Chilli Beans
(«Адский учитель Нубэ
»).
Читать
«Голубой период» — вдохновляющее аниме для увлеченных искусством
«Темная машина» выйдет на трассу в 2026-м
В 2026 году стартует шоу «Темная машина
» — часть проекта, объединяющего аниме и киберспортивный шутер Dark Machine
в одной вселенной. Креативным продюсером сериала выступает легендарный Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ван-Пис: Красный
»). У руля — режиссер Кадзуми Тэрада
, а за производство отвечает студия Production +h
(«Мертвые-мертвые демоны
», «Дети на орбите
»).
Действие разворачивается в будущем, где игра Dark Machine превратилась в масштабную соревновательную дисциплину и изменила уклад страны. В специальной зоне Голден Вэлли власть удерживает сильнейший игрок Адзима — обладатель звания Сэнки (Тысяча демонов). Выполняя последнюю просьбу деда, в город приезжает юноша Кайри и случайно сталкивается с Рудрой, которая скрывается от людей местного лидера. Попав в водоворот событий, он присоединяется к игровым баталиям, постепенно раскрывает собственный талант и шаг за шагом приближается к поединку с человеком, определяющим правила этого мира. В главных ролях – Кэнсё Оно
(Тацута Отори из ромкома «Вампир не умеет правильно сосать
») и Миюки Савасиро
(Ёко Сато из «Басни
»).
Читать
«Мертвые-мертвые демоны» — мощное аниме, которое вы наверняка пропустили
«Девчонку-краш» экранизируют
Студия Enishiya
(«Первородный грех Такопи
») готовит адаптацию манги Мидори Таямы
«Девчонка-краш
». История о школьницах, мечтающих попасть в мир корейской поп-сцены, публикуется на платформе LINE Manga
с 2020 года. Электронная версия уже насчитывает восемь томов, печатная — три, а общий тираж превысил 900 тысяч экземпляров. Смотрим тизер.
В детстве Тэнка Момосэ была тихой и незаметной, а потом решила, что безупречная успеваемость поможет сохранять уверенность в себе. Так она превратилась в образцовую ученицу, которой восхищаются все вокруг. Однажды Тэнка замечает Эриан Сато — обычную девочку с дерзкой мечтой стать айдолом. Вдохновившись целеустремленностью одноклассницы, она отправляется на прослушивание в крупное корейское агентство. Однако быстро понимает: здесь важны не безукоризненность, а индивидуальность и живые эмоции. Теперь Тэнке нужно понять, чего она действительно хочет и получится ли у нее выйти за рамки созданного ею образа.
Читать
«Первородный грех Такопи» заставит вас рыдать
Анонс криминального отомэ-исекая
«Любимица мафиозной семьи снова переродилась якудза-леди из отомэ-игры. И да — любовь главного злодея ей совсем ни к чему!
» (Akutou Ikka no Manamusume, Tensei-saki mo Otome Game no Gokudou Reijou deshita. Saijoukyuu Rank no Akuyaku-sama, Sono Dekiai wa Fuyou desu!). Нет, это не краткое содержание, а официальный заголовок ранобэ Токо Амэкавы
, которое, по данным издательства TO Books
, ждет экранизация.
Юная внучка оябуна
, мечтавшая при жизни о друзьях и спокойствии, перерождается героиней мафиозной отомэ-игры — наследницей одного из пяти кланов, поддерживающих монархию. Девушку сразу же похищает Леонардо Альдини — назначенный жених и, по совместительству, главный антагонист истории. Отказавшись послушно играть роль «девы в беде», Франческа самостоятельно выбирается из неприятностей, чем невольно восхищает Леонардо. В то время как она собирается расторгнуть помолвку, потенциальный супруг начинает проявлять к ней болезненный интерес.
Читать
«Мой домашний герой» — обычная семья противостоит якудза
Продолжение «Военной хроники маленькой девочки» в 2026-м.
Второй сезон боевого фэнтези «Военная хроника маленькой девочки
» ожидается в 2026 году. Анонсировали проект еще в 2021-м, а теперь команда представила свежий тизер и постер
. За анимацию по-прежнему отвечает студия Nut
(«Негативный позитивный рыбак
», «Буллбастер
»). Новый режиссер — Такаюки Ямамото
(«Моя геройская академия
»).
Июнь 1923 года по единому календарю. Таня Дегуршафф — светловолосая девочка с холодными голубыми глазами — проходит последний этап обучения в Имперской академии и направляется на практику в Норден. Она вовсе не обычный ребенок: за детским обликом скрывается разум взрослого японского служащего, переродившегося после смерти в новом мире, где война стала повседневностью. Когда Союзное государство нарушает границу и провоцирует конфликт, между двумя державами начинаются боевые действия. Во время внезапного нападения противника Таня остается один на один с вражеской ротой магов. Отступление равносильно расстрелу, удержать позицию в одиночку невозможно, и тогда она решается на отчаянный маневр. Единственный, который может сохранить ей жизнь и убедить командование в её способности действовать хладнокровно. Ключевую героиню продолжит озвучивать Аой Юки
(Люсина Кусинада
из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
»).
Читать
«Синий гигант» — джаз-драма той же студии
Бонус:
Новый памятный арт в честь 30-летия культовой
франшизы «Евангелион
», созданной Хидэаки Анно
. На иллюстрации художника и аниматора Сюити Исэки
изображены радостные пилоты меха
, окруженные яркими цветовыми всплесками. Автор работал над ребилдами «3.0+1.01: Как-то раз
» и «3.33: Ты (не) исправишь
». Само юбилейное событие пройдет в Yokohama Arena
с 21 по 23 февраля 2026 года.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о целом жанре видеоигр, где появляются герои манги и аниме, или выбрать вдохновляющий мультфильм о спорте.
обсуждение >>