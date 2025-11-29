Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: кабуки по Миядзаки и слабый старт Хосоды

29 ноября
2025 год

29 ноября 2025
Опенинг «Звездного дитя» бьет рекорды, Netflix готовит «Любовь сквозь призму», а «Принцесса Мононокэ» перевоплощается в кабуки: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных аниме-номинантах на «Оскар» или о долгожданном возвращении «Изгнанных из рая»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 По легендарной «Принцессе Мононоке» Хаяо Миядзаки готовят кабуки-спектакль. Премьера — в июле 2026-го.

🔘 После дебютного уикенда «Скарлет» Мамору Хосоды занимает лишь третью строчку японского проката, заработав ¥210,1 миллионов (около $1,34 миллиона).

🔘 «Пелелиу: Райская герника» готовит к японской премьере 5 декабря тремя промороликами (один, два и три).

🔘 Второй сезон «Адского рая» выйдет в эфир 11 января.

🔘 Свежий трейлер часового спешла «Нежить и Неудача: Зима» — сразу с двумя треками Queen Bee.


🔘 В следующем году франшиза «Мой счастливый брак» пополнится тремя спецэпизодами.

🔘 Заводной хит Idol из опенинга «Звездного дитя» бьет рекорды: согласно аналитике Oricon, трек поп-дуэта YOASOBI набрал миллиард прослушиваний на музыкальных стримингах всего за неделю.

🔘 По знаковой манге Сюдзо Осими «Цветы зла» в 2026-м выйдет игровой сериал для Disney+. Режиссеру Полу Янгу (второй сезон альманаха «Звездные войны: Видения») помогает Нобору Игути — известный мастер японского сплэттерпанка («Девочка-пулемет»), экранизировавший ту же историю шесть лет назад.

Читать «Скарлет» — необычное прочтение «Гамлета» от Мамору Хосоды

«Любовь сквозь призму» на Netflix


Оригинальный сериал «Любовь сквозь призму» (Prism Rondo) выйдет на Netflix 15 января. Проект ставит Кадзутo Накадзава — режиссер анимационной части «Убить Билла» и автор неонуарного триллера «Би: Начало». За концепцию, персонажей и драматургию отвечает мангака Ёко Камио, чья серия «Сначала парни — потом цветы» покорила читателей по всему миру и была неоднократно экранизирована. Производством занимается студия WIT, известная по «Атаке титанов» и «Семье шпиона».


Лондон начала XX века. Лили Итидзёин, одержимая живописью, поступает в престижную художественную академию, дав родителям обещание: если за полгода она не выйдет в лидеры, ей придется вернуться домой. На новом курсе её внимание привлекает Кит Чёрч — талантливый и непредсказуемый аристократ, прослывший гением. Лили стремится догнать и превзойти его, однако соперничество постепенно перерастает во взаимное притяжение. Персонажей озвучивают Ацуми Танэдзаки (Суо из «Ночи живых кошаков») и Коки Утияма (Дзайцу из «Стометровки»). Главную музыкальную тему star flower исполняет группа Chilli BeansАдский учитель Нубэ»).

Читать «Голубой период» — вдохновляющее аниме для увлеченных искусством

«Темная машина» выйдет на трассу в 2026-м


В 2026 году стартует шоу «Темная машина» — часть проекта, объединяющего аниме и киберспортивный шутер Dark Machine в одной вселенной. Креативным продюсером сериала выступает легендарный Горо ТанигутиКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ван-Пис: Красный»). У руля — режиссер Кадзуми Тэрада, а за производство отвечает студия Production +hМертвые-мертвые демоны», «Дети на орбите»).


Действие разворачивается в будущем, где игра Dark Machine превратилась в масштабную соревновательную дисциплину и изменила уклад страны. В специальной зоне Голден Вэлли власть удерживает сильнейший игрок Адзима — обладатель звания Сэнки (Тысяча демонов). Выполняя последнюю просьбу деда, в город приезжает юноша Кайри и случайно сталкивается с Рудрой, которая скрывается от людей местного лидера. Попав в водоворот событий, он присоединяется к игровым баталиям, постепенно раскрывает собственный талант и шаг за шагом приближается к поединку с человеком, определяющим правила этого мира. В главных ролях – Кэнсё Оно (Тацута Отори из ромкома «Вампир не умеет правильно сосать») и Миюки Савасиро (Ёко Сато из «Басни»).

Читать «Мертвые-мертвые демоны» — мощное аниме, которое вы наверняка пропустили

«Девчонку-краш» экранизируют


Студия EnishiyaПервородный грех Такопи») готовит адаптацию манги Мидори Таямы «Девчонка-краш». История о школьницах, мечтающих попасть в мир корейской поп-сцены, публикуется на платформе LINE Manga с 2020 года. Электронная версия уже насчитывает восемь томов, печатная — три, а общий тираж превысил 900 тысяч экземпляров. Смотрим тизер.


В детстве Тэнка Момосэ была тихой и незаметной, а потом решила, что безупречная успеваемость поможет сохранять уверенность в себе. Так она превратилась в образцовую ученицу, которой восхищаются все вокруг. Однажды Тэнка замечает Эриан Сато — обычную девочку с дерзкой мечтой стать айдолом. Вдохновившись целеустремленностью одноклассницы, она отправляется на прослушивание в крупное корейское агентство. Однако быстро понимает: здесь важны не безукоризненность, а индивидуальность и живые эмоции. Теперь Тэнке нужно понять, чего она действительно хочет и получится ли у нее выйти за рамки созданного ею образа.

Читать «Первородный грех Такопи» заставит вас рыдать

Анонс криминального отомэ-исекая


«Любимица мафиозной семьи снова переродилась якудза-леди из отомэ-игры. И да — любовь главного злодея ей совсем ни к чему!» (Akutou Ikka no Manamusume, Tensei-saki mo Otome Game no Gokudou Reijou deshita. Saijoukyuu Rank no Akuyaku-sama, Sono Dekiai wa Fuyou desu!). Нет, это не краткое содержание, а официальный заголовок ранобэ Токо Амэкавы, которое, по данным издательства TO Books, ждет экранизация.

Юная внучка оябуна, мечтавшая при жизни о друзьях и спокойствии, перерождается героиней мафиозной отомэ-игры — наследницей одного из пяти кланов, поддерживающих монархию. Девушку сразу же похищает Леонардо Альдини — назначенный жених и, по совместительству, главный антагонист истории. Отказавшись послушно играть роль «девы в беде», Франческа самостоятельно выбирается из неприятностей, чем невольно восхищает Леонардо. В то время как она собирается расторгнуть помолвку, потенциальный супруг начинает проявлять к ней болезненный интерес.

Читать «Мой домашний герой» — обычная семья противостоит якудза

Продолжение «Военной хроники маленькой девочки» в 2026-м.


Второй сезон боевого фэнтези «Военная хроника маленькой девочки» ожидается в 2026 году. Анонсировали проект еще в 2021-м, а теперь команда представила свежий тизер и постер. За анимацию по-прежнему отвечает студия NutНегативный позитивный рыбак», «Буллбастер»). Новый режиссер — Такаюки ЯмамотоМоя геройская академия»).


Июнь 1923 года по единому календарю. Таня Дегуршафф — светловолосая девочка с холодными голубыми глазами — проходит последний этап обучения в Имперской академии и направляется на практику в Норден. Она вовсе не обычный ребенок: за детским обликом скрывается разум взрослого японского служащего, переродившегося после смерти в новом мире, где война стала повседневностью. Когда Союзное государство нарушает границу и провоцирует конфликт, между двумя державами начинаются боевые действия. Во время внезапного нападения противника Таня остается один на один с вражеской ротой магов. Отступление равносильно расстрелу, удержать позицию в одиночку невозможно, и тогда она решается на отчаянный маневр. Единственный, который может сохранить ей жизнь и убедить командование в её способности действовать хладнокровно. Ключевую героиню продолжит озвучивать Аой Юки (Люсина Кусинада из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»).

Читать «Синий гигант» — джаз-драма той же студии
Бонус: Новый памятный арт в честь 30-летия культовой франшизы «Евангелион», созданной Хидэаки Анно. На иллюстрации художника и аниматора Сюити Исэки изображены радостные пилоты меха, окруженные яркими цветовыми всплесками. Автор работал над ребилдами «3.0+1.01: Как-то раз» и «3.33: Ты (не) исправишь». Само юбилейное событие пройдет в Yokohama Arena с 21 по 23 февраля 2026 года.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о целом жанре видеоигр, где появляются герои манги и аниме, или выбрать вдохновляющий мультфильм о спорте.
