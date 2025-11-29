Конца света не будет: Алёша, Добрыня и Илья становятся отцами в трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»

В сети появился финальный трейлер новогоднего мультфильма «Три богатыря и свет клином
» с любимыми героями анимационной франшизы.
«Три богатыря и свет клином»
Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.
Героев мультфильма озвучили Сергей Маковецкий
, Юлия Зоркина
, Дмитрий Высоцкий
, Олег Куликович
, Валерий Соловьев
, Дмитрий Быковский
, Лия Медведева
, Мария Цветкова
, Алиса Боярская
, Анатолий Петров
, Максим Сергеев
, Андрей Кузнецов
, Яков Петров
и Александр Боярский
.
На большие экраны анимационная лента «Три богатыря и свет клином
» выйдет 25 декабря. Предыдущий полнометражный мультфильм «Три богатыря и пуп земли
» вышел в конце 2023 года и заработал в прокате более 1 млрд рублей, что является рекордом за всю историю российской анимации.
