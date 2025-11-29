Кино-Театр.Ру
Конца света не будет: Алёша, Добрыня и Илья становятся отцами в трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»

29 ноября
2025 год

29 ноября 2025
В сети появился финальный трейлер новогоднего мультфильма «Три богатыря и свет клином» с любимыми героями анимационной франшизы.

«Три богатыря и свет клином»

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

Конца света не будет: Алёша, Добрыня и Илья становятся отцами в трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Героев мультфильма озвучили Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова, Алиса Боярская, Анатолий Петров, Максим Сергеев, Андрей Кузнецов, Яков Петров и Александр Боярский.

На большие экраны анимационная лента «Три богатыря и свет клином» выйдет 25 декабря. Предыдущий полнометражный мультфильм «Три богатыря и пуп земли» вышел в конце 2023 года и заработал в прокате более 1 млрд рублей, что является рекордом за всю историю российской анимации.
Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю
