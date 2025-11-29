Аксинья Олейник и Сергей Масленников обрели «Дар небес»

По словам Сергея Масленникова, его «герой, на первый взгляд, тихий и мягкий мужчина: бывший научный сотрудник, ставший репетитором. Но за этой внешней простотой скрывается настоящее упорство, принципиальность и внутренняя сила. В нашем проекте мужчина и женщина поменялись своими привычными для общества социальными ролями: мой герой оказывается на месте "хранителя очага". Он не боится быть "не таким", не боится взять на себя заботу о доме, пока жена строит карьеру. Он честен, добр, любит детей, и при этом способен на твердые решения. И его глубинная обида на жену оказывается проекцией усталости от быта, привычной многим женщинам. Этот проект – о любви, о партнерстве, о компромиссе, который укрепляет отношения. Он показывает, что счастливая семья – это не про жертвы, а про честные договоренности, уважение и умение услышать друг друга».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Главная героиня сериала — майор полиции Дарина Петрович – успешный следователь с самой высокой раскрываемостью в городе. У нее идеальная семья: муж-домохозяин Дмитрий и двое детей. Но один ее необдуманный поступок нарушает идиллию: Дарина безосновательно обвиняет мужа в измене, и тот уезжает. Оставшись одна с детьми, она решает вернуться в родной Новомосковск к матери. В отделении полиции, куда она перевелась, женщину встречают враждебно. Капитан Ершов сам претендовал на эту должность. Более того, с приездом Дарины в городе начинаются загадочные убийства, замаскированные под несчастные случаи. Теперь ей предстоит не только доказать профессиональную состоятельность и создать команду из недружелюбных подчиненных, но и восстановить личную жизнь, разрываясь между почти бывшим мужем и внезапно появившейся старой любовью.
«Дарина – сильная женщина. Но порой именно эту силу ей непросто нести. Мне близка ее откровенность: она не лебезит, не юлит, а говорит честно, как есть. И при всей внутренней стойкости она добрый, светлый человек. Дарина может быть резкой, но она никому не желает зла: просто не всегда умеет правильно выражать свои чувства. Мне кажется, история Дарины откликнется многим зрительницам. Сегодняшняя реальность делает женщин выносливыми, сильными, порой даже сильнее мужчин. Но важно не перегнуть: если ты сильная, это прекрасно! Но эта сила может перерасти в гордыню, которая может помешать твоему личному счастью. Иногда стоит позволить себе быть слабой рядом с мужчиной. Во взаимоотношениях бывают разные ситуации, и лучше не давить, а поддерживать», — рассказала Аксинья Олейник.
обсуждение >>