Обри Плаза составит компанию Майклу Б. Джордану в новой «Афере Томаса Крауна»

Обри Плаза
получила роль во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона
«Афера Томаса Крауна
», уверяет World of Reel
.
Исполнителю титульной роли Майклу Б. Джордану
также составят компанию Адриа Архона
, Кеннет Брана
, Лили Глэдстоун
, Данай Гурира
, Рут Негга
, Паапа Эссьеду
, Пилу Асбек
и Айиша Харт
. Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан. Картина должна выйти в прокат 5 марта 2027 года.
Оригинал со Стивом Маккуином
и Фэй Данауэй
, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном
и Рене Руссо
— выпустил в 1999-м Джон Мактирнан
.
