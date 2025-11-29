Кино-Театр.Ру
Обри Плаза составит компанию Майклу Б. Джордану в новой «Афере Томаса Крауна»

29 ноября
2025 год

Новости кино >>
29 ноября 2025
Обри Плаза получила роль во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна», уверяет World of Reel.

Обри Плаза составит компанию Майклу Б. Джордану в новой «Афере Томаса Крауна»

Исполнителю титульной роли Майклу Б. Джордану также составят компанию Адриа Архона, Кеннет Брана, Лили Глэдстоун, Данай Гурира, Рут Негга, Паапа Эссьеду, Пилу Асбек и Айиша Харт. Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан. Картина должна выйти в прокат 5 марта 2027 года.

Оригинал со Стивом Маккуином и Фэй Данауэй, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном и Рене Руссо — выпустил в 1999-м Джон Мактирнан.
что почитать?

