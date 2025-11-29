Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны

Сериал канала FX по мотивам популярной игровой серии Far Cry
от Ubisoft запущен в разработку, сообщает Variety
.
За создание шоу отвечают Ноа Хоули
и Роб Макэлхенни
. Последний, возобновивший сотрудничество с Ubisoft после «Мифического квеста
», также закрепил за собой одну из ролей. Зрителей ожидает антология, каждый сезон которой, как и в самих играх серии, будет отличаться актерским составом и местом действия.
Это не первая попытка перевести данную вселенную в мир кино. На память приходят мини-сериал «Опыт Far Cry», в котором сыграли Кристофер Минц-Плассе
и Майкл Мэндо
, представший в качестве незабываемого злодея-психа Вааса Монтенегро с его фирменной тирадой про безумие, одноименный боевик Уве Болла
с Тилем Швайгером
, короткометражка «Far Cry 5: У врат Эдема
» с Кайлом Галлнером
и мультсериал «Капитан Лазерхок: Ремикс Кровавого Дракона
».
На счету экшен-серии, дебютировавшей в 2004-м, 14 частей, включая шесть номерных, и более 100 миллионов уникальных игроков. В каждой части геймерам предлагали противостоять антагонистам, державшим власть в ежовых рукавицах в отдельно взятом регионе.
