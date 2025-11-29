Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны

29 ноября
2025 год

Новости кино >>
29 ноября 2025
Сериал канала FX по мотивам популярной игровой серии Far Cry от Ubisoft запущен в разработку, сообщает Variety.


За создание шоу отвечают Ноа Хоули и Роб Макэлхенни. Последний, возобновивший сотрудничество с Ubisoft после «Мифического квеста», также закрепил за собой одну из ролей. Зрителей ожидает антология, каждый сезон которой, как и в самих играх серии, будет отличаться актерским составом и местом действия.

Это не первая попытка перевести данную вселенную в мир кино. На память приходят мини-сериал «Опыт Far Cry», в котором сыграли Кристофер Минц-Плассе и Майкл Мэндо, представший в качестве незабываемого злодея-психа Вааса Монтенегро с его фирменной тирадой про безумие, одноименный боевик Уве Болла с Тилем Швайгером, короткометражка «Far Cry 5: У врат Эдема» с Кайлом Галлнером и мультсериал «Капитан Лазерхок: Ремикс Кровавого Дракона».

Читать 12 худших фильмов Уве Болла
На счету экшен-серии, дебютировавшей в 2004-м, 14 частей, включая шесть номерных, и более 100 миллионов уникальных игроков. В каждой части геймерам предлагали противостоять антагонистам, державшим власть в ежовых рукавицах в отдельно взятом регионе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мифический квест» продлён на два сезона
Шутер Far Cry превратят в мультфильм
Про Ubisoft снимут комедийный сериал
Поиск по меткам
игры
персоны
Уве БоллКайл ГаллнерРоб МакэлхенниКристофер Минц-ПлассеМайкл МэндоНоа ХоулиТиль Швайгер
фильмы
Far Cry 5: У врат ЭдемаКапитан Лазерхок: Ремикс Кровавого ДраконаМифический квест: Пир воронаФар Край

фотографии >>
Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны фотографии
Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны фотографии
Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны фотографии
Серию шутеров Far Cry перенесут на малые экраны фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram