Комедию «Бэби-бум» с Дайан Китон адаптируют для современного зрителя

29 ноября
2025 год

29 ноября 2025
Комедия Чарлза Шайера «Бэби-бум» обзаведется ремейком от студии Amazon MGM, уверяет Deadline.

Комедию «Бэби-бум» с Дайан Китон адаптируют для современного зрителя
фото: deadline.com

За постановку перезапуска возьмется Майкл Шоуолтер.

В оригинале 1987 года ныне покойная Дайан Китон сыграла влиятельную нью-йоркскую карьеристку Джей Си Уайетт, которая неожиданно становится опекуном чужого младенца. В картине также сыграли Сэм Шепард, Харольд Рамис, Джеймс Спейдер и Пэт Хингл.
№ 1
Ангелина_Сокол   29.11.2025 - 18:54
Интересно кто сыграет карьеристку, заменив Дайан Китон в фильме? Я думаю надо брать актрису не меньшего уровня, чтобы было интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Дайан КитонХарольд РамисДжеймс СпейдерПэт ХинглЧарлз ШайерСэм ШепардМайкл Шоуолтер

«Бэби-бум»
«Бэби-бум»
«Бэби-бум»
«Бэби-бум»
что почитать?

