Телеканал «Dомашний» покажет турецкую мелодраму «Я так долго ждал тебя»

3 ноября
2025 год

3 ноября 2025
С 8 ноября по утрам на «Dомашнем» стартует премьера турецкой мелодрамы «Я так долго ждал тебя». Главные роли исполнили Озджан Дениз и Ирем Хельваджиоглу, сообщает пресс-служба телеканала.

Телеканал «Dомашний» покажет турецкую мелодраму «Я так долго ждал тебя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Кадир успешно управляет семейным бизнесом, доставшимся ему в наследство от дедушки. Айлиз – талантливый фотограф, выросшая без отца и не верящая в любовь. Она готовится к браку без чувств, считая его лишь удобным пристанищем.

Однажды кольцо Кадира падает к ногам Айлиз, и после этого судьба начинает сводить их снова и снова. Что связывает их семьи? И какая трагедия много лет назад определила их судьбу?

Всего в мелодраме 42 серии. Режиссерами проекта выступили Алиф Акарсу Полат, Ясемин Туркменли и Шахин Алту. За производство отвечали компании DNZ Film и Skala Yapım.
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   3.11.2025 - 14:18
Не соглашусь. Даже не смотря на наличие клише и штампов, турецкие сериалы очень разные, а те турдизи (тур. сериалы), которые на зарубежных платформах, по-сюжетам разнообразнее и по-откровенности, смелости... читать далее>>
№ 3
Весна   3.11.2025 - 13:17
Руководству Домашнего пора бы уже понять, что их критерии выбора турецкого сериала в корне не верны! Зрителю нужны не короткие сериалы с хэппи эндом, а интересные истории. Или, проще говоря, почему... читать далее>>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   3.11.2025 - 12:50
Мне кажется турецкие сериалы, как и все сериалы на Домашнем, об одном и том же. Везде любовь, страдания, драма. читать далее>>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   3.11.2025 - 12:41
При всей моей любви к турецким сериалам, этот смотреть не буду. Очень люблю актрису Ирем Хельваджиоглу, но актёр Озджан Дениз вообще мне не нравится. Сюжет считаю вполне неплохим, в турецких традициях,... читать далее>>
Всего сообщений: 4
