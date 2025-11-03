Телеканал «Dомашний» покажет турецкую мелодраму «Я так долго ждал тебя»

По сюжету Кадир успешно управляет семейным бизнесом, доставшимся ему в наследство от дедушки. Айлиз – талантливый фотограф, выросшая без отца и не верящая в любовь. Она готовится к браку без чувств, считая его лишь удобным пристанищем.
Однажды кольцо Кадира падает к ногам Айлиз, и после этого судьба начинает сводить их снова и снова. Что связывает их семьи? И какая трагедия много лет назад определила их судьбу?
Всего в мелодраме 42 серии. Режиссерами проекта выступили Алиф Акарсу Полат, Ясемин Туркменли и Шахин Алту. За производство отвечали компании DNZ Film и Skala Yapım.
