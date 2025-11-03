Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Началась работа над военно-историческим сериалом совместного производства со странами СНГ «Искра»

3 ноября
2025 год

Новости кино >>
3 ноября 2025
Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о разработке военно-исторической драмы «Искра», которая, как анонсируется, должна стать самым масштабным военным сериалом, когда-либо создававшимся совместно киностудиями стран СНГ.

Началась работа над военно-историческим сериалом совместного производства со странами СНГ «Искра»
фото: 1-2-3 Production

Восьмисерийный проект расскажет о судьбах бойцов и командиров. В основу сюжета ляжет боевой путь реально существовавшей дивизии, в которой плечом к плечу сражались представители десятков национальностей Советского Союза.

«Кино — это универсальный язык, способный объединять народы. Новый сериал "Искра" станет не просто масштабным проектом, но и важным вкладом в сохранение общей исторической памяти и вневременных ценностей — мужества, героизма, преданности к Родине. Для нас особенно значимо, что сериал создается совместно с партнерами из стран СНГ, подчеркивая наше общее культурное пространство и связь народов», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

Создатели обращают внимание, что «Искра» — это дань памяти сплоченности и единству народов, совместно отстоявших свою Родину. Задача авторов — увековечить вклад всех народов СССР в Победу, сохранить память о подвиге героев.

К проекту, над которым уже ведется активная работа, будет привлечена команда исторических консультантов для обеспечения высокого уровня исторической достоверности.
Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   3.11.2025 - 13:45
Стран СНГ... Уже минус. Представляю, что "насочиняют"... Не, надо единый учебник истории, чтоб нынешние неучи знали, что фашизм пошёл от Гитлера и Муссолини, а не от Сталина, при всей одиозности... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
война
персоны
Борис Ханчалян

анонс

Деконструкция «Предел риска»

что почитать?