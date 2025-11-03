Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13»

3 ноября
2025 год

Новости кино >>
3 ноября 2025
ТВЦ 13 и 14 ноября покажет два заключительных сезона сериала «Участок №13», анонсирует пресс-служба телеканала. В проекте снялись Влада Ермолаева, Алиса Стасюк, Всеволод Макаров, Михаил Маликов, Ольга Чудакова, Яна Аносова, Олег Масленников-Войтов, Александр Андриенко и другие.

Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13»
фото: пресс-служба ТВЦ

По сюжету Аня (Алиса Стасюк) сталкивается с пациентом, у которого подозрение на инсульт — но симптомы не складываются в привычную картину. Медицинская интуиция приводит ее к другому опасному диагнозу. Кроме того, девушка понимает: чувства к старому другу становятся слишком явными, и ей предстоит определиться, готова ли она бороться за любовь. Тем временем Наташа (Влада Ермолаева) не упускает ни одного шанса доказать, что на службе в полиции может больше — она упорно берется за самые сложные и запутанные случаи. Кондрашов (Михаил Маликов) делает Наташе предложение, но их отношениям придется пройти серьезное испытание. А Миронов (Олег Масленников-Войтов) решает идти в мэры.

«Проект "Участок №13" мне запомнится тем, что я первый раз в кино была невестой. И это неимоверно интересные чувства! Я была счастлива в этот момент. И эти переживания останутся со мной. Ведь даже играя роль, ты проживаешь эти эмоции вместе со своей героиней. Поэтому скажу, что в последних сериях будет много сложного, интересного и приятного из того, что пришлось прожить Наташе, и мне вместе с ней. В новых двух сезонах мне пришлось учиться быть еще более нежной, чувствительной, сентиментальной – такой увидят зрители мою Наташу в финале проекта», — признается Влада Ермолаева.

Об окончании проекта «Участок №13» артистка будет вспоминать не без грусти. «Мне даже не хочется говорить, что я расстаюсь с этим проектом. Ведь и в жизни бывают встречи, или общение, которое номинально заканчивается, но все равно остается жить в тебе. Ты продолжаешь общаться с людьми, с которыми вы вместе работали. На этом проекте я поняла, что работа и жизнь так тесно переплетаются. На "Участке №13" во время съемок, не всегда простых смен, получалось жить. Не только выполнять свою работу, но и налаживать контакты, общаться, узнавать: как дела у коллег, режиссера, оператора, у художников по костюму... "Участок №13" мне запомнится тем, что незнакомые до этого люди вдруг стали мне очень близкими и важными. И это так ценно!», — добавляет Ермолаева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»
«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает
персоны
Александр АндриенкоЯна АносоваВладислава ЕрмолаеваВсеволод МакаровМихаил МаликовОлег Масленников-ВойтовАлиса СтасюкОльга Чудакова
фильмы
Участок № 13Участок № 13. Долго и счастливо

фотографии >>
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13» фотографии
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13» фотографии
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13» фотографии
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен