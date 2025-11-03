Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13»

По сюжету Аня (Алиса Стасюк) сталкивается с пациентом, у которого подозрение на инсульт — но симптомы не складываются в привычную картину. Медицинская интуиция приводит ее к другому опасному диагнозу. Кроме того, девушка понимает: чувства к старому другу становятся слишком явными, и ей предстоит определиться, готова ли она бороться за любовь. Тем временем Наташа (Влада Ермолаева) не упускает ни одного шанса доказать, что на службе в полиции может больше — она упорно берется за самые сложные и запутанные случаи. Кондрашов (Михаил Маликов) делает Наташе предложение, но их отношениям придется пройти серьезное испытание. А Миронов (Олег Масленников-Войтов) решает идти в мэры.
«Проект "Участок №13" мне запомнится тем, что я первый раз в кино была невестой. И это неимоверно интересные чувства! Я была счастлива в этот момент. И эти переживания останутся со мной. Ведь даже играя роль, ты проживаешь эти эмоции вместе со своей героиней. Поэтому скажу, что в последних сериях будет много сложного, интересного и приятного из того, что пришлось прожить Наташе, и мне вместе с ней. В новых двух сезонах мне пришлось учиться быть еще более нежной, чувствительной, сентиментальной – такой увидят зрители мою Наташу в финале проекта», — признается Влада Ермолаева.
Об окончании проекта «Участок №13» артистка будет вспоминать не без грусти. «Мне даже не хочется говорить, что я расстаюсь с этим проектом. Ведь и в жизни бывают встречи, или общение, которое номинально заканчивается, но все равно остается жить в тебе. Ты продолжаешь общаться с людьми, с которыми вы вместе работали. На этом проекте я поняла, что работа и жизнь так тесно переплетаются. На "Участке №13" во время съемок, не всегда простых смен, получалось жить. Не только выполнять свою работу, но и налаживать контакты, общаться, узнавать: как дела у коллег, режиссера, оператора, у художников по костюму... "Участок №13" мне запомнится тем, что незнакомые до этого люди вдруг стали мне очень близкими и важными. И это так ценно!», — добавляет Ермолаева.
