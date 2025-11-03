Кино-Театр.Ру
Сергей Горобченко и Никита Чеканов отправятся на Кавказ в детективе «Наш спецназ»

3 ноября
2025 год

3 ноября 2025
Пятый канал покажет специальные выездные серии детектива «Наш спецназ» 4 ноября, ко Дню народного единства. Бойцы группы «Трефы» столкнутся с новыми вызовами далеко от родного Петербурга. Зрители увидят восемь новых эпизодов, съемки которых проходили в Карачаево-Черкесии и Ингушетии, уточняет пресс-служба телеканала. Режиссером проекта выступил Виктор Шкуратов.

Сергей Горобченко и Никита Чеканов отправятся на Кавказ в детективе «Наш спецназ»
фото: пресс-служба Пятого канала

Герои сериала – бойцы группы немедленного реагирования «Трефы», которые славятся своей дисциплиной и профессионализмом. Для них не существует невыполнимых задач, будь то освобождение заложников, предотвращение теракта или поимка особо опасных преступников. Главные роли исполняют Сергей Горобченко, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский, Андрей Папанин, Арина Белова.

По сюжету эпизодов, которые снимались в Карачаево-Черкесии, в центре Петербурга похищают сына известного бизнесмена и вывозят его на Кавказ, чтобы запутать следствие. «Трефы» отправляются в Карачаево-Черкесию и вместе с республиканскими силовиками проводят спецоперацию по освобождению заложника. Сюда же прибывает следователь Зубкова, чтобы завершить расследование и оформить все необходимые документы. Наталья и командир группы «Трефы» Илья Фомин становятся случайными свидетелями нового преступления и берутся помочь местным коллегам.

Что касается второй выездной части, то по сюжету Дмитрий Колодин (позывной «Ромео») с Дианой и Таней Богатовыми прилетает в Ингушетию на отдых. По дороге в отель неизвестные расстреливают их автомобиль, ранят «Ромео», а его спутниц похищают. Преступники требуют, чтобы лучший снайпер петербургского СОБРа - «Отец» - устранил несколько известных в Республике персон. Иначе он больше не увидит своих дочерей. Ради их спасения «Трефы» в полном составе отправляются на Кавказ. СОБРовцев ждет в республике теплый прием коллег и холодная месть неизвестного преступника, который долгие годы вынашивал свой план мести.

«Вернулся в Ингушетию почти как домой. Год прошел, но ничего не изменилось: так же тепло встречают, люди рады совместной работе. Климат здесь особенный, очень чистый воздух гор, ароматы цветов и трав. Даже птицы поют по-другому», — говорит Сергей Горобченко.
