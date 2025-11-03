Сергей Горобченко и Никита Чеканов отправятся на Кавказ в детективе «Наш спецназ»

Пятый канал покажет специальные выездные серии детектива «Наш спецназ» 4 ноября, ко Дню народного единства. Бойцы группы «Трефы» столкнутся с новыми вызовами далеко от родного Петербурга. Зрители увидят восемь новых эпизодов, съемки которых проходили в Карачаево-Черкесии и Ингушетии, уточняет пресс-служба телеканала. Режиссером проекта выступил Виктор Шкуратов.
По сюжету эпизодов, которые снимались в Карачаево-Черкесии, в центре Петербурга похищают сына известного бизнесмена и вывозят его на Кавказ, чтобы запутать следствие. «Трефы» отправляются в Карачаево-Черкесию и вместе с республиканскими силовиками проводят спецоперацию по освобождению заложника. Сюда же прибывает следователь Зубкова, чтобы завершить расследование и оформить все необходимые документы. Наталья и командир группы «Трефы» Илья Фомин становятся случайными свидетелями нового преступления и берутся помочь местным коллегам.
Что касается второй выездной части, то по сюжету Дмитрий Колодин (позывной «Ромео») с Дианой и Таней Богатовыми прилетает в Ингушетию на отдых. По дороге в отель неизвестные расстреливают их автомобиль, ранят «Ромео», а его спутниц похищают. Преступники требуют, чтобы лучший снайпер петербургского СОБРа - «Отец» - устранил несколько известных в Республике персон. Иначе он больше не увидит своих дочерей. Ради их спасения «Трефы» в полном составе отправляются на Кавказ. СОБРовцев ждет в республике теплый прием коллег и холодная месть неизвестного преступника, который долгие годы вынашивал свой план мести.
«Вернулся в Ингушетию почти как домой. Год прошел, но ничего не изменилось: так же тепло встречают, люди рады совместной работе. Климат здесь особенный, очень чистый воздух гор, ароматы цветов и трав. Даже птицы поют по-другому», — говорит Сергей Горобченко.
обсуждение >>