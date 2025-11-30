Исполнилось 80 лет со дня рождения Билли Драго

Исполнилось 80 лет со дня рождения колоритного американского актера Билли Драго.
фото: кадр из фильма «Неприкасаемые»
Уильям Юджин Берроуз-младший родился 30 ноября 1945-го в Хьюготоне, штат Канзас, в семье Уильяма и Гладис Берроуз. Для сценического псевдонима он выбрал девичью фамилию бабушки, поскольку имя писателя Уильяма Берроуза уже обрело известность. После окончания школы подрабатывал каскадером в Додж-Сити и поступил в Канзасский университет, по окончании которого работал на радио в Канаде и Нью-Йорке.
обсуждение >>