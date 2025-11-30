Кино-Театр.Ру
Исполнилось 80 лет со дня рождения Билли Драго

30 ноября
2025 год

Новости кино >>
30 ноября 2025
Исполнилось 80 лет со дня рождения колоритного американского актера Билли Драго.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Билли Драго
фото: кадр из фильма «Неприкасаемые»

Уильям Юджин Берроуз-младший родился 30 ноября 1945-го в Хьюготоне, штат Канзас, в семье Уильяма и Гладис Берроуз. Для сценического псевдонима он выбрал девичью фамилию бабушки, поскольку имя писателя Уильяма Берроуза уже обрело известность. После окончания школы подрабатывал каскадером в Додж-Сити и поступил в Канзасский университет, по окончании которого работал на радио в Канаде и Нью-Йорке.

В 1979-м дебютировал на телевидении, сыграв в телефильме «Никакой другой любви», а через год появился на большом экране в вестерне «Наперекор ветру». Из-за внешности играл преимущественно преступников, маньяков и убийц. На его счету 115 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Вторжение в США», «Имя ему смерть», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Вамп», «Неприкасаемые», «Крутой Уокер», «Лунный полицейский», «Детектив Нэш Бриджес», «Секретные материалы», «Загадочная кожа», «Зачарованные», «Мастера ужасов», «У холмов есть глаза», «Сверхъестественное» и многие другие.

Читать Африканская кинофантастика: от «Района № 9» Нила Бломкампа до нигерийского «Судьбоносного дня»
Билли Драго был не только актером. Он также пробовал себя в качестве сценариста и выступил продюсером нескольких картин. Отец актера Даррена Юджина Берроуза. Скончался 24 июня 2019-го в возрасте 73-х лет из-за осложнений после инсульта. Свою жену, актрису Сильвану Галлардо, пережил на семь лет.
