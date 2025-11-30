Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Склиф»
«Кинопоиск» представил трейлер многосерийной медицинской драмы — истории о враче института скорой помощи Евгении Покровской (Кристина Асмус
), которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов и пробивается по карьерной лестнице. За привилегированную ставку в больнице ей придётся конкурировать с коллегой Романом Поликарповым (Матвей Лыков
), с которым её также связывают личные отношения.
«Склиф»
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое»
29 ноября кинопрокатная компания «Вольга» выпустила на большие экраны новый выпуск киножурнала. Юных зрителей ждут новые удивительные приключения героев мультсериала «Фиксики
», которому в этом году исполняется 15 лет. Альт, Симка и Нолик отправятся в захватывающее путешествие в прошлое и станут свидетелями открытий и изобретений, изменивших нашу жизнь.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое!»
«Фиксики»
«Холодное сердце»
Опубликован новый трейлер романтической сказки Владимира Котта
(«Обе две
») — современной интерпретации классической истории, действие которой разворачивается в небольшой полупустой деревне, населённой персонажами знаменитой пьесы «Снегурочка» Островского. В главных ролях Мария Кошина
, Мила Ершова
, Никита Кологривый
, Слава Копейкин
и другие. Фильм стал участником фестиваля «Зимний».
«Холодное сердце»
«Интересное положение»
11 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера всех серий комедийной мелодрамы. Парень (Давид Манукян
) бросает Ладу (Ольга Кузьмина
) в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой девушка едет «запивать» горе в клуб, где встречает давнего знакомого (Вячеслав Чепурченко
), который готов залечить ее душевную рану. Вскоре Лада узнаёт, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы…
«Интересное положение»
Кухня. Война за отель
«Ландыши. Вторая весна»
Онлайн-кинотеатр Wink.ru показал первый тизер одного из самых ожидаемых сериалов года. Во втором сезоне главную героиню (Ника Здорик
) ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится герой Сергея Городничего
в продолжении истории, пока остается загадкой.
«Ландыши. Вторая весна». Тизер
«Хозяйка нейросети»
В сети появился тизер новогоднего музыкального фильма. Это сказочная история о том, что может произойти, если в канун Нового года скрыться от праздничной суеты в виртуальном мире. В проекте приняли участие самые яркие герои современной поп-культуры: Zivert
, Лев Зулькарнаев
, Валя Карнавал
, Александр Баширов
, Ваня Дмитриенко
, Прохор Шаляпин
, Ay Yola, а также Надежда
и Григорий Кадышевы
с ансамблем «Золотое Кольцо».
«Хозяйка Нейросети». Тизер
«Равиоли Оли»
Телеканал ТНТ поделился трейлером новой романтической комедии. Мечтая о любви и стабильности, звезда сцены и экрана Ольга Бузова
вкладывает все сбережения в пельменный завод своего жениха-афериста Генриха, но после его исчезновения отправляется в глухие Нижние Теплышки, чтобы распродать оборудование и вернуть украденное будущее — и, возможно, обрести настоящее.
«Равиоли Оли»
«Три богатыря и свет клином»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах новогодний мультфильм с любимыми героями анимационной франшизы. На этот раз Алёше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила богатырям куда более серьёзное испытание — пополнение в семействах.
«Три богатыря и свет клином»
«Технолайк»
Вышел трейлер анимационного фэнтези — проекта о взрослении, цифровой идентичности и внутренней свободе. Одиннадцатилетняя Аня, мечтающая о признании в метавселенной «Технолайк», неожиданно меняется аватарами с цифровой звездой Лайк. Однако вместо долгожданной славы Аня сталкивается с искушением легкой популярности, манипуляциями и одиночеством — и делает главный выбор: быть, а не казаться.
«Технолайк»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Метод исключения»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала финальным трейлером чёрной комедии режиссёра культовых «Олдбоя
» и «Служанки
» Пак Чхан Ука
. Главные роли в фильме исполнили звёзды сериалов «Игра в кальмара
» и «Любовное приземление
» Ли Бён Хон
и Сон Ё Джин
. Мировая премьера состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале. Он также удостоился приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).
«Метод исключения». Трейлер №2
Читать
«Пуля навылет»
Фирменные тайские боевые сцены и вечный сюжет о преступлении и наказании – в широкий прокат отправляется картина со звёздами проектов «Дедпул 2
», «Матрица: Перезагрузка
» и «Сорвиголова
». В режиссёрском кресле – Вич Каос
. История безжалостного киллера (Джек Кеси
), который, чудом избежав смертельного покушения, предаёт свою банду в попытке обрести прощение, но в итоге сам становится мишенью.
«Пуля навылет»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Мумия. Возрождение зла»
Мистический хоррор обзавёлся дублированным трейлером. Успешный археолог Фиона (Сэффрон Берроуз
) нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган (Антония Кемпбелл-Хьюз
) историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на остров мумий, но после вскрытия саркофага Морриган с Лили начинают твориться жуткие вещи.
«Мумия. Возрождение зла»
«Сандокан: Принц пиратов»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» сообщил о премьере трейлера эпического сериала про морские приключения и борьбу за свободу, основанного на серии романов итальянского писателя Эмилио Сальгари. Борнео, середина XIX века. Пират Сандокан (Джан Яман
), защищающий местных жителей от британского гнёта, влюбляется в дочь консула Марианну и вступает в противостояние с охотником на пиратов, лордом Бруком (Эд Вествик
).
«Сандокан: Принц пиратов». Трейлер на английском языке
