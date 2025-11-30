Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю

30 ноября
2025 год

Новости кино >>
30 ноября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Склиф»
«Кинопоиск» представил трейлер многосерийной медицинской драмы — истории о враче института скорой помощи Евгении Покровской (Кристина Асмус), которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов и пробивается по карьерной лестнице. За привилегированную ставку в больнице ей придётся конкурировать с коллегой Романом Поликарповым (Матвей Лыков), с которым её также связывают личные отношения.

«Склиф»

Читать Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое»
29 ноября кинопрокатная компания «Вольга» выпустила на большие экраны новый выпуск киножурнала. Юных зрителей ждут новые удивительные приключения героев мультсериала «Фиксики», которому в этом году исполняется 15 лет. Альт, Симка и Нолик отправятся в захватывающее путешествие в прошлое и станут свидетелями открытий и изобретений, изменивших нашу жизнь.

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое!»

Смотреть онлайн «Фиксики»

«Холодное сердце»
Опубликован новый трейлер романтической сказки Владимира КоттаОбе две») — современной интерпретации классической истории, действие которой разворачивается в небольшой полупустой деревне, населённой персонажами знаменитой пьесы «Снегурочка» Островского. В главных ролях Мария Кошина, Мила Ершова, Никита Кологривый, Слава Копейкин и другие. Фильм стал участником фестиваля «Зимний».

«Холодное сердце»

Смотреть онлайн «Обе две» Владимира Котта

«Интересное положение»
11 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера всех серий комедийной мелодрамы. Парень (Давид Манукян) бросает Ладу (Ольга Кузьмина) в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой девушка едет «запивать» горе в клуб, где встречает давнего знакомого (Вячеслав Чепурченко), который готов залечить ее душевную рану. Вскоре Лада узнаёт, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы…

«Интересное положение»

Смотреть онлайн Кухня. Война за отель

«Ландыши. Вторая весна»
Онлайн-кинотеатр Wink.ru показал первый тизер одного из самых ожидаемых сериалов года. Во втором сезоне главную героиню (Ника Здорик) ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой.

«Ландыши. Вторая весна». Тизер

Читать Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

«Хозяйка нейросети»
В сети появился тизер новогоднего музыкального фильма. Это сказочная история о том, что может произойти, если в канун Нового года скрыться от праздничной суеты в виртуальном мире. В проекте приняли участие самые яркие герои современной поп-культуры: Zivert, Лев Зулькарнаев, Валя Карнавал, Александр Баширов, Ваня Дмитриенко, Прохор Шаляпин, Ay Yola, а также Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое Кольцо».

«Хозяйка Нейросети». Тизер

Смотреть онлайн «Она такая классная» с Львом Зулькарнаевым

«Равиоли Оли»
Телеканал ТНТ поделился трейлером новой романтической комедии. Мечтая о любви и стабильности, звезда сцены и экрана Ольга Бузова вкладывает все сбережения в пельменный завод своего жениха-афериста Генриха, но после его исчезновения отправляется в глухие Нижние Теплышки, чтобы распродать оборудование и вернуть украденное будущее — и, возможно, обрести настоящее.

«Равиоли Оли»

Смотреть онлайн «Звёзды в Сибири» с Ольгой Бузовой

«Три богатыря и свет клином»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах новогодний мультфильм с любимыми героями анимационной франшизы. На этот раз Алёше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила богатырям куда более серьёзное испытание — пополнение в семействах.

«Три богатыря и свет клином»

Смотреть онлайн «Три Богатыря и пуп земли»

«Технолайк»
Вышел трейлер анимационного фэнтези — проекта о взрослении, цифровой идентичности и внутренней свободе. Одиннадцатилетняя Аня, мечтающая о признании в метавселенной «Технолайк», неожиданно меняется аватарами с цифровой звездой Лайк. Однако вместо долгожданной славы Аня сталкивается с искушением легкой популярности, манипуляциями и одиночеством — и делает главный выбор: быть, а не казаться.

«Технолайк»

Смотреть онлайн «Сказочный патруль»

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Метод исключения»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала финальным трейлером чёрной комедии режиссёра культовых «Олдбоя» и «Служанки» Пак Чхан Ука. Главные роли в фильме исполнили звёзды сериалов «Игра в кальмара» и «Любовное приземление» Ли Бён Хон и Сон Ё Джин. Мировая премьера состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале. Он также удостоился приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

«Метод исключения». Трейлер №2

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

«Пуля навылет»
Фирменные тайские боевые сцены и вечный сюжет о преступлении и наказании – в широкий прокат отправляется картина со звёздами проектов «Дедпул 2», «Матрица: Перезагрузка» и «Сорвиголова». В режиссёрском кресле – Вич Каос. История безжалостного киллера (Джек Кеси), который, чудом избежав смертельного покушения, предаёт свою банду в попытке обрести прощение, но в итоге сам становится мишенью.

«Пуля навылет»

Смотреть онлайн «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Мумия. Возрождение зла»
Мистический хоррор обзавёлся дублированным трейлером. Успешный археолог Фиона (Сэффрон Берроуз) нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган (Антония Кемпбелл-Хьюз) историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на остров мумий, но после вскрытия саркофага Морриган с Лили начинают твориться жуткие вещи.

«Мумия. Возрождение зла»

Смотреть онлайн «Досье «Чёрная канарейка» с Сэффрон Берроуз

«Сандокан: Принц пиратов»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» сообщил о премьере трейлера эпического сериала про морские приключения и борьбу за свободу, основанного на серии романов итальянского писателя Эмилио Сальгари. Борнео, середина XIX века. Пират Сандокан (Джан Яман), защищающий местных жителей от британского гнёта, влюбляется в дочь консула Марианну и вступает в противостояние с охотником на пиратов, лордом Бруком (Эд Вествик).

«Сандокан: Принц пиратов». Трейлер на английском языке

Смотреть онлайн «Эль Турко» с Джаном Яманом
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   30.11.2025 - 18:57
Разве что продолжение Ландышей можно глянуть, но никак не равиоли Бузовой или новый Склиф с Асмус. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Конца света не будет: Алёша, Добрыня и Илья становятся отцами в трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»
«Навар» на «Свободе»: гид по четвертому фестивалю авторского кино «Зимний»
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли»
Лев Зулькарнаев, Александр Баширов, Прохор Шаляпин и Надежда Кадышева снялись в новогоднем фильме «Хозяйка Нейросети»
«Я не сказала тебе самого главного»: Ника Здорик ищет Сергея Городничего в первом тизере продолжения «Ландышей»
Ольга Кузьмина попадет в «Интересное положение» 11 декабря
Кристина Асмус устроится хирургом в «Склиф» 2 декабря
персоны
ZivertКристина АсмусАлександр БашировСэффрон БерроузЛи Бён ХонОльга БузоваЭд ВествикСергей ГородничийВаня ДмитриенкоМила ЕршоваСон Ё ДжинНика ЗдорикЛев ЗулькарнаевНадежда КадышеваВаля КарнавалАнтония Кемпбелл-ХьюзДжек КесиНикита КологривыйСлава КопейкинВладимир КоттМаша КошинаОльга КузьминаМатвей ЛыковДавид МанукянВячеслав ЧепурченкоПак Чхан УкПрохор ШаляпинДжан Яман
фильмы
Интересное положениеЛандыши. Вторая веснаМетод исключенияМУЛЬТ в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое!Мумия. Возрождение злаПуля навылетРавиоли ОлиСандокан: Принц пиратовСклифТехнолайкТри богатыря и свет клиномХозяйка НейросетиХолодное сердце

фотографии >>
Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю фотографии
Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю фотографии
Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю фотографии
Скорая помощь, Бузова против пельменей и пираты острова Борнео: главные трейлеры за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Василиса Немцова
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram