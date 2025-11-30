Кино-Театр.Ру
Глен Пауэлл сыграет в молодежной комедии

30 ноября
2025 год

30 ноября 2025
Глен Пауэлл получил главную роль в молодежной комедии «Лодка секса» (The F*kboat) от студии Paramount Pictures, уверяет Variety.

Глен Пауэлл сыграет в молодежной комедии
фото: variety.com

Зрителей ожидает лента в духе «Рискованного бизнеса» с Томом Крузом и «Отличницы легкого поведения» с Эммой Стоун.

Сценарий написали Кэролайн Гленн и Шон Доэрти. Пауэлл числится одним из исполнительных продюсеров фильма.
№ 1
Мария_2191   30.11.2025 - 19:03
Название конечно горячее, но и Глен Пауэлл не промах)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Глен Пауэлл переживет «Огненный вихрь»
Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»
Глен Пауэлл записался в команду сиквела «Лучшего стрелка»
Том КрузГлен Пауэлл-мл.Эмма Стоун
Отличница лёгкого поведенияРискованный бизнес

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

Юрий Васильев (II)
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Василиса Немцова
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
