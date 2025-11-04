Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше»

Премьера романтического сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая еще больше
» назначена на весну 2026 года. Экранизировать серию ранобэ Маё Момоё
с иллюстрациями Ицуки Митонори
взялась студия TROYCA
(«Семерка идолов
», «В конечном счете я стану твоей
»). Смотрим тизер.
Марию Анновацци из благородного рода мастеров боевых искусств воспитывали как наследницу и лучшую воительницу семьи. Рождение младшего брата освободило её от этого бремени, но наделило другим: теперь надо поскорее обзавестись супругом. Вот только все подходящие кандидаты в герцогстве уже заняты. Мария отправляется за границу, где её тоже ждет сюрприз: на выпускном балу местный принц Ренато внезапно объявляет о разрыве помолвки, хотя они никогда прежде не встречались. Стоит разобраться с путаницей, как августейший кавалер влюбляется в незнакомку, увидев, как Мария одним ударом укладывает целую банду. Решительные натуры ему по душе.
Роли озвучивают:
Мария Анновацци — Ю Сэридзава
(Рин Канаоя из «Опасности в моем сердце
»).
Ренато ди Рубини — Ацуси Тамару
(Микото Саймёдзи
из «Смертельной игры мертвой горы
»).
Аида Аметис — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»).
Плачидо ди Рубини — Сюитиро Умэда
(Хикару Индо
из «Лета, когда погас свет
»).
Раймондо Чигата — Таку Ясиро
(Рик Флэг
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Режиссурой проекта занимается Акира Огуру
(«Гигантский зверь Арса
», «Да здравствует Амитабха: Лотос Утэны
»), за сюжетные повороты отвечает Митико Ёкотэ
(«Кулинарные скитания в параллельном мире
», «Ковбой Бибоп
»), а за чардиз — Исаму Судзуки
(«Время ниндзя
»).
