Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше»

4 ноября
2025 год

Новости кино >>
4 ноября 2025
Премьера романтического сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая еще больше» назначена на весну 2026 года. Экранизировать серию ранобэ Маё Момоё с иллюстрациями Ицуки Митонори взялась студия TROYCAСемерка идолов», «В конечном счете я стану твоей»). Смотрим тизер.


Марию Анновацци из благородного рода мастеров боевых искусств воспитывали как наследницу и лучшую воительницу семьи. Рождение младшего брата освободило её от этого бремени, но наделило другим: теперь надо поскорее обзавестись супругом. Вот только все подходящие кандидаты в герцогстве уже заняты. Мария отправляется за границу, где её тоже ждет сюрприз: на выпускном балу местный принц Ренато внезапно объявляет о разрыве помолвки, хотя они никогда прежде не встречались. Стоит разобраться с путаницей, как августейший кавалер влюбляется в незнакомку, увидев, как Мария одним ударом укладывает целую банду. Решительные натуры ему по душе.

Читать «Граф и фея» — романтика и волшебные существа в викторианской Англии
Роли озвучивают:

Мария Анновацци — Ю Сэридзава (Рин Канаоя из «Опасности в моем сердце»).
Ренато ди Рубини — Ацуси Тамару (Микото Саймёдзи из «Смертельной игры мертвой горы»).
Аида Аметис — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона»).
Плачидо ди Рубини — Сюитиро Умэда (Хикару Индо из «Лета, когда погас свет»).
Раймондо Чигата — Таку Ясиро (Рик Флэг из «Отряда самоубийц из другого мира»).

Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше»

Режиссурой проекта занимается Акира ОгуруГигантский зверь Арса», «Да здравствует Амитабха: Лотос Утэны»), за сюжетные повороты отвечает Митико ЁкотэКулинарные скитания в параллельном мире», «Ковбой Бибоп»), а за чардиз — Исаму СудзукиВремя ниндзя»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании образцовой романтики «Любовь с кончиков пальцев» или новой версии «Русалочки», которую делали девять лет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дай мне руку, смерть: «Лето, когда погас свет» — самый атмосферный хоррор года
«В любом случае я влюблюсь в тебя» — милый подростковый сериал о девушке и четырех красавцах
«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы
«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя
Веселые ребята: «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми и неидеальными персонажами
Поиск по меткам
TROYCAАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Саори Хаями
фильмы
В конечном счёте я стану твоейВремя ниндзяГигантский зверь АрсаДа здравствует Амитабха: Лотос УтэныКовбой БибопКулинарные скитания в параллельном миреЛето, когда погас светОпасность в моём сердцеОтряд самоубийц из другого мираРыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё большеСемерка идоловСемья шпионаСмертельная игра мёртвой горы

фотографии >>
Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше» фотографии
Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше» фотографии
Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше» фотографии
Драчливая аристократка в тизере сериала «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая ещё больше» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.

День рождения >>

Александр Глебов
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Николай Прокопович
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Василий Шмаков
Сергей Щеглов
Марлен Жобер
Уоррен Кристи
Мэттью МакКонахи
Ален Нури
Стивен Огг
Марки Пост
Александра Шлёнская
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен