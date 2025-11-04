«Горыныч» заработал 1 миллиард рублей в прокате

Сказочный блокбастер «Горыныч» о приключениях малыша-дракона перешагнул порог сборов в 1 миллиард рублей. Фильм режиссера Дмитрия Хонина посмотрели почти 3 миллиона зрителей, сообщает кинокомпания Вольга, выступающая дистрибьютором картины.
фото: кинокомпания Вольга
«Мы рады, что зрители так тепло приняли "Горыныча". Миллиард рублей в прокате и почти 3 млн зрителей — это не только результат нашей команды, но и доверие тех, кто ходит в кино. Спасибо всем, кто поддержал фильм», — говорит продюсер Сергей Сельянов.
«Горыныч» вышел в кино 23 октября. По сюжету герой Александра Петрова — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин — случайно оказывается в сказочном княжестве, где находит одинокого маленького дракона. Он дает ему имя Горыныч и становится дракончику не только другом, но и опекуном. И, конечно же, с этого момента начинаются их увлекательные и опасные приключения.
Над проектом работают кинокомпания СТВ, при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, а также компания «Глобус фильм» и компания CGF.
