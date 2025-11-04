Кино-Театр.Ру
Пит Дэвидсон и Элла Пернелл станут парой в «космической» романтической комедии

4 ноября
2025 год

Новости кино >>
4 ноября 2025
Пит Дэвидсон и Элла Пернелл исполнят главные роли в предстоящей романтической комедии «Время нашей встречи» (That Time We Met), сообщает Variety.

Пит Дэвидсон и Элла Пернелл станут парой в «космической» романтической комедии
фото: Variety

Фильм станет вторым полнометражным фильмом Ника Либермана, который до этого вместе с Молли Гордон работал над лентой «Театральный лагерь». Новую картину Либерман снимет по сценарию Митчелла Уинки.

Фильм, заявленный как «космическая» романтическая комедия, рассказывает историю молодой пары, которая узнает, что их нерожденному ребенку суждено спасти будущее человечества. Единственная проблема в том, что у них только что было первое свидание, и теперь они чертовски ненавидят друг друга.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен