Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь»

Киану Ривз и режиссер Тим Миллер, известный по картине «Дэдпул», поработают вместе над научно-фантастическим фильмом «Дрожь» (Shiver). Как сообщает The Hollywood Reporter, права на ленту собирается выкупить Warner Bros. Pictures.
фото: THR
Картину описывают как что-то среднее между фильмами «Грань будущего» и «Отмель». Автор франшизы «Kingsman» Мэттью Вон станет продюсером ленты вместе с Аароном Райдером. Автором сценария выступил Иэн Шорр.
Сюжет не раскрывается, но, по предварительным данным, история закручивается вокруг контрабандиста-неудачника, который во время выполнения задания в Карибском море оказывается в центре смертельно опасной аферы, в результате чего окружают трупы, наемники и кровожадные акулы. А вскоре он попадает в загадочную временную петлю и пытается из нее выбраться.
