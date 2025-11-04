Дейзи Ридли сыграет медсестру, ставшую бойцом ММА

Дейзи Ридли снимется в байопике о спортсменке Бриони Тирелл. Картина получит название «Killa Bee», сообщает Deadline.
фото: Rolling Stone
Фильм расскажет историю Брайони Тирелл, матери двоих детей и медсестры, имеющей степень в области молекулярной биологии. Днем она работала в отделении интенсивной терапии, а ночью превращалась в одного из ведущих британских бойцов. Тирелл начала заниматься кикбоксингом в университете и получила черный пояс, прежде чем перейти к боевым искусствам. Она начала выступать на любительском уровне, а затем перешла на профессиональный уровень и завоевала множество наград.
«История Бриони — это пример необыкновенного мужества и стойкости. Меня глубоко тронул ее эмоциональный и вдохновляющий путь. С нетерпением жду возможности воплотить ее образ на экране», — поделилась Ридли.
Фильм поставит Кентон Оксли по сценарию Рут Сьюэлл. Съемки картины запланированы на второй квартал 2026 года. Сама Тирелл поддерживает экранизацию своей истории, выступая консультантом проекта.
