Дейзи Ридли сыграет медсестру, ставшую бойцом ММА

4 ноября
2025 год

Новости кино >>
4 ноября 2025
Дейзи Ридли снимется в байопике о спортсменке Бриони Тирелл. Картина получит название «Killa Bee», сообщает Deadline.

Дейзи Ридли сыграет медсестру, ставшую бойцом ММА
фото: Rolling Stone

Фильм расскажет историю Брайони Тирелл, матери двоих детей и медсестры, имеющей степень в области молекулярной биологии. Днем она работала в отделении интенсивной терапии, а ночью превращалась в одного из ведущих британских бойцов. Тирелл начала заниматься кикбоксингом в университете и получила черный пояс, прежде чем перейти к боевым искусствам. Она начала выступать на любительском уровне, а затем перешла на профессиональный уровень и завоевала множество наград.

«История Бриони — это пример необыкновенного мужества и стойкости. Меня глубоко тронул ее эмоциональный и вдохновляющий путь. С нетерпением жду возможности воплотить ее образ на экране», — поделилась Ридли.

Фильм поставит Кентон Оксли по сценарию Рут Сьюэлл. Съемки картины запланированы на второй квартал 2026 года. Сама Тирелл поддерживает экранизацию своей истории, выступая консультантом проекта.
персоны
Дейзи Ридли

анонс

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен