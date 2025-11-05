Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук

5 ноября
2025 год

Новости кино >>
5 ноября 2025
На медиаплатформе «Смотрим» вышли премьерные серии юбилейного 25-го сезона детектива «Тайны следствия». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли в сериале Максима Демченко исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и Дмитрий Миллер.

На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении по долгу службы Швецовой (Ковальчук) предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенев), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

Сезон начинается с громкого юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Комашко), главная героиня решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук).

«Тайны следствия-25»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Продолжения «Первого отдела», «Ландышей» и «Вампиров средней полосы» стали самыми ожидаемыми сериалами сезона
Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»
Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Олег АлмазовИгорь Григорьев (III)Максим ДемченкоАлла ДовлатоваВячеслав ЗахаровЗлата ИльченкоАнна КовальчукАлексей КомашкоАнтон КсеневМирослав МаличДмитрий МиллерИгорь НиколаевАлександр Новиков (II)Ольга ПавловецАлександр ЧевычеловАндрей ШарковСергей ЮшкевичЮлия Яковлева
фильмы
Тайны следствия-1Тайны следствия-25

фотографии >>
На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук фотографии
На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук фотографии
На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук фотографии
На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.
Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Вячеслав Вербин
27 октября ушёл из жизни сценарист, драматург Вячеслав Вербин.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Виктория Богатырёва
Иван Васильев
Ульяна Куликова
Николай Плотников
Павел Прилучный
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Джоэл МакКри
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram