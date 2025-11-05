На платформе «Смотрим» вышел 25-й сезон «Тайн следствия» с Анной Ковальчук

Сезон начинается с громкого юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Комашко), главная героиня решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук).
обсуждение >>