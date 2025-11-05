Кино-Театр.Ру
Дмитрий Журавлев устроился педиатром в районную больницу

5 ноября
2025 год

5 ноября 2025
Стартовали съемки пилотного эпизода комедии «Тля» производства ТНТ и компании «Марс Медиа». Главные роли в сериале исполняют Дмитрий Журавлев, Анна Хилькевич, Борис Хвошнянский, Андрей Пынзару и Владимир Тяптушкин. Режиссерами выступают Семен Литовчин и Артем Гончаров, а оператором — Андрей Данельян, уточняет пресс-служба телеканала.

Дмитрий Журавлев устроился педиатром в районную больницу
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Зрителям поведают о Толе (Журавлев) — скромном враче в районной больнице, любимце детей и невидимке для начальства. Он живет с мамой, мечтает о признании и безнадежно влюблен в эффектную медсестру Диану (Хилькевич). Когда главный герой соглашается подменить друга в ночную смену, все идет наперекосяк: в больницу вламываются люди с раненым криминальным авторитетом Олегом (Хвошнянский). Под угрозой оружия Толя спасает его жизнь — и получает неожиданный «подарок»: новый аппарат МРТ и вечную обязанность «быть на связи». С этого дня его жизнь делится на две смены — дневную, детскую, и ночную, бандитскую. И чем дальше доктор в это влезает, тем труднее понять, кого он на самом деле спасает — пациентов или самого себя.

По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «в "Тле" сошлись очень разные энергии — здесь детский врач сталкивается с миром криминальной жизни. И получилась по-настоящему живая история. Нам важно, что в проекте есть не только юмор, но и настоящие эмоции, живые герои и немного безумия — именно из такого сочетания рождаются лучшие комедии ТНТ».
что почитать?

