Дмитрий Журавлев устроился педиатром в районную больницу

Зрителям поведают о Толе (Журавлев) — скромном враче в районной больнице, любимце детей и невидимке для начальства. Он живет с мамой, мечтает о признании и безнадежно влюблен в эффектную медсестру Диану (Хилькевич). Когда главный герой соглашается подменить друга в ночную смену, все идет наперекосяк: в больницу вламываются люди с раненым криминальным авторитетом Олегом (Хвошнянский). Под угрозой оружия Толя спасает его жизнь — и получает неожиданный «подарок»: новый аппарат МРТ и вечную обязанность «быть на связи». С этого дня его жизнь делится на две смены — дневную, детскую, и ночную, бандитскую. И чем дальше доктор в это влезает, тем труднее понять, кого он на самом деле спасает — пациентов или самого себя.
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «в "Тле" сошлись очень разные энергии — здесь детский врач сталкивается с миром криминальной жизни. И получилась по-настоящему живая история. Нам важно, что в проекте есть не только юмор, но и настоящие эмоции, живые герои и немного безумия — именно из такого сочетания рождаются лучшие комедии ТНТ».
