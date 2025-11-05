Кино-Театр.Ру
Вселенная «Киберслава» расширится за счет видеиогры

5 ноября
2025 год

Новости кино >>
5 ноября 2025
«Киберслав» обзаведется видеоигрой. По информации пресс-службы Кинопоиска, Плюс Студия и Game Art Pioneers разрабатывают под творческим контролем Evil Pirate Studio приключенческую RPG «Киберслав: Затмение».

Вселенная «Киберслава» расширится за счет видеиогры
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Игра выйдет в 2027 году и станет первым релизом игрового направления студии. История княжеского охотника-полукровки за нечистью расширит вселенную анимационного сериала. Сейчас «Киберслав: Затмение» находится на стадии разработки для ПК и консолей. «Осенью прошлого года мы объявили о создании видеоигрового направления Плюс Студии, в рамках которого поставили себе задачу развивать как самостоятельные игры с новыми мирами и героями, так и проекты, расширяющие наши франшизы. "Киберслав: Затмение" стал примером сочетания этих двух подходов: в игру можно погрузиться, даже не зная сериал, и при этом она дополняет вселенную, появившуюся в анимационном "Киберславе"», — заявил руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

Путь «Киберслава» начался в 2018 году, когда студия Evil Pirate представила короткий ролик на YouTube, нашедший отклик у поклонников взрослой анимации. Успех ролика привлек внимание индустрии, и в 2020-м проект приобрела Плюс Студия, приступив к совместной разработке сериала для Кинопоиска. Процесс создания занял более четырех лет: команда стремилась сохранить уникальный стиль 2D-анимации и добиться максимальной глубины и детализации мира. В конце 2024-го была представлена первая серия анимационного экшена. В 2025-м сериал продолжится, а его вселенную теперь дополнит «Киберслав: Затмение». «Придуманная нами в 2018 году история выходит за рамки анимационного сериала — и это невероятно важное событие для развития вселенной "Киберслава". "Затмение" станет не просто самостоятельным произведением, но и новой точкой входа в созданный нами мир славянского технофэнтези. Теперь каждый сможет выбрать, с чего начать знакомство — через экран или через геймпад. Вместе с Плюс Студией и Game Art Pioneers мы находимся в постоянном поиске интересных решений для создания неожиданного, яркого и затягивающего сюжета игры. Нам важно, чтобы "Затмение" увлекло не меньше, чем сериал», — говорит основатель Evil Pirate Studio и автор идеи «Киберслава» Стас Дмитриев.

Читать Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара»
Игра расширит вселенную альтернативной Древней Руси, где славянская мифология соседствует с киберпанком, а в сюжете появятся знакомые по сериалу персонажи — князь Драгомир и его дочь Милослава, а также новые герои, созданные специально для игры. Сюжет будет линейным, но решения, принятые игроком при прохождении, приведут к разным концовкам. В игре княжеский охотник за нечистью Киберслав попытается сорвать планы загадочного злодея, решившего украсть главную святыню города Китеж — Источник, благодаря которому созданы все высокотехнологичные импланты. Игрок отправится в путешествие по окрестным землям. По пути ему предстоит перебить полчища монстров, решая головоломки и выполняя поручения местных жителей. Часть событий «Затмения» найдет свое отражение и в самом сериале.

По словам директора по производству Game Art Pioneers Сергея Алексашенко, геймеров ожидает «темное фэнтези с элементами сатиры и иронии, где за каждым выбором скрыта серая мораль. Постоянно предстоит решать: следовать долгу или идти за голосом сердца, и каждый такой выбор имеет свои последствия. Сражения с нечистью занимают ключевое место в "Киберслав: Затмение". Теперь вы не просто наблюдатель — вы становитесь частью этой вселенной. Врагов много, и каждый уникален: по внешнему виду и по поведению в бою. Чтобы одолеть очередного главаря нечисти, придется проявлять удаль, изобретательность и хитрость. Ваши решения будут не просто влиять на события — они формируют судьбу Китежа».
