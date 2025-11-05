Состоялась онлайн-премьера цикла «Что такое кино?» о роли менеджера локаций в создании фильмов

В сети состоялась премьера документального проекта «Что такое кино?», созданного в рамках «Кинокарты России» при поддержке Института развития интернета и посвященного профессии менеджера по подбору локаций — специалиста, который соединяет творческое замысел будущего фильма с реальными пространствами для съемок. Проект, представляющий собой цикл видеороликов, показывает, какие навыки, решения и ответственность лежат на этом человеке и почему его работа — одна из ключевых в кинопроизводстве.
При этом в проекте раскрывается и значение самих локаций: место съемок не просто служит фоном в кино — оно формирует атмосферу, характер сцены и может повлиять на драматургию и эстетику фильма так же сильно, как актерская игра или операторская работа. Все шесть серий уже доступны онлайн на платформах Rutube
, Youtube
, VK
и Дзен
.
«Что такое кино?» — документальный цикл, который шаг за шагом показывает, как работа менеджера по подбору локаций проходит через все стадии кинопроизводства и влияет на решения разных цехов. Каждая серия посвящена отдельному этапу: продюсированию, разработке сценария, режиссуре, операторской работе, художественной постановке и работе актеров. Через эти взаимодействия зритель видит, что выбор локации — это не случайность и не «красивый фон»
, а процесс, требующий художественного взгляда, переговоров, логистики, знания территории и точного понимания замысла картины. Менеджер по подбору локаций обеспечивает симбиоз юридического сопровождения, производственных требований и творческих амбиций, выступая ключевым звеном в реализации кинопроекта. Именно благодаря этой работе появляется «то самое»
место, которое задает атмосферу сцены, усиливает смысл истории и позволяет фильму звучать живо и убедительно.
В проекте приняли участие представители разных кинопрофессий — те, кто ежедневно работает с локациями и понимает, как место влияет на художественные решения. Среди участников — автор проекта и директор Союза «Гильдия продюсеров и локейшен-менеджеров подготовки кинообъектов» в России Максим Катков, менеджер по подбору локаций Александр Воронов, продюсеры Александр Просянов
и Александр Калушкин
, режиссеры Вадим Плохотников
, Владимир Кандауров
и Илья Ермолов
, сценарист Дмитрий Живов
, операторы Сергей Прекраснов
и Александр Алешников
, художники кино Мария Турская
и Сергей Февралев
, актеры Никита Тарасов
и Антон Вохмин
, киновед Вячеслав Шмыров
и кинокритик Егор Москвитин. Их профессиональный опыт, практические истории и наблюдения раскрывают локацию как часть замысла и драматургии — не декорацию, а активного участника фильма.
Проект показывает визуальное богатство России: от мегаполисов и промышленных зон до маленьких поселков, северных лесов, озер, усадеб и архитектурных памятников. И в центре этого процесса находится человек, который соединяет творческий замысел и реальные условия съемок — менеджер по подбору локаций. Зритель увидит, как реальное пространство — будь то обычная квартира, музейный зал или городской двор — становится частью истории и драматургии фильма. Как режиссер и оператор ищут выразительный ракурс, «примеряют»
сюжет к месту и иногда полностью перестраивают художественное решение в зависимости от найденной локации. Каждая серия сочетает живые интервью, архивный бэкстейдж, фрагменты картин и рассказы очевидцев. Зритель окажется на реальных объектах съемок: в московских высотках, северных городках, на съемочных площадках музеев и даже в чужих квартирах, где прямо сейчас готовится съемочная группа. Показано как на глазах интерьер обычной жилплощади превращается в пространство истории, как создается реквизит, как оператор ищет кадр, а актер — точку входа в роль.
Автором цикла видеороликов является Максим Катков, продюсером — Екатерина Власова, а режиссером — Евгений Дистерло
. «В работе с локациями самое главное — точность. Место должно не просто подходить по описанию в сценарии, оно должно заработать в кадре. Часто именно локация подсказывает режиссёру ритм сцены, настроение, иногда — совсем другой ход, которого изначально не было. Наша задача — привести группу туда, где история начинает звучать. Это всегда баланс творчества и очень конкретных решений: договариваться с людьми, учитывать ограничения, обеспечивать безопасность, логистику, свет, трафик, время дня и бюджет проекта. Это большая скрытая работа, которая заметна зрителю только тогда, когда сделана идеально», —
говорит Максим Катков.
«Сегодня ни один полнометражный фильм, сериал или рекламная кампания не могут быть реализованы без менеджера по локациям. Это специалист, который не просто ищет подходящее место — он обеспечивает фундамент съемочного процесса. Без него не будет ни площадки, ни доступа, ни условий для работы группы. Наш проект создан не только для зрителей, но и для тех, кто учится или хочет войти в профессию. Мы показываем эту работу изнутри — как реальную, сложную и высоко востребованную, с четким набором навыков и понятной траекторией развития. "Кинокарта России" и этот цикл призваны сделать индустрию более открытой: чтобы у молодых специалистов появился понятный вход в профессию, обучение стало доступнее, а кинорынок — прозрачнее», —
указывает автор интерактивного проекта «Кинокарта России», главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
