Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября

5 ноября
2025 год

5 ноября 2025
Объявлена дата выхода историко-приключенческого сериала Дмитрия Месхиева «Царь ночи» производства кинокомпаний «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier, первая серия станет доступна подписчикам сервиса 6 ноября. Сериал также выйдет на платформе Иви.

Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Была идея снять сериал об Иоанне Кронштадтском, пророке грядущей на Россию катастрофе. Долго думали, как сделать образ святого интересным для современного зрителя. Андрей Золотарев предложил замечательную идею о питерских бандах начала двадцатого века. В результате работы над проектом образ святого Иоанна Кронштадтского сменился на собирательный образ искренне служащего священника того времени. История банды дополнилась сложной историей заговора и предательства, восходящей своими корнями к самой темной стороне зла, — говорит протоиерей и автор идеи Дмитрий Рощин. — Моей главной задачей было показать бессилие человека и народа без Бога. Все наши персонажи, начиная с главного героя, кроме священника отца Иоанна, живут в России с тысячелетней православной историей и культурой, но верят каждый в тот закон, который позволяет им выживать и достигать своих целей. Но ни сила магии, ни "понятийные» законы улиц не помогают им достичь желаемого. Мы хотели показать, как общество, оторванное от Бога во всех своих слоях, приходит к трагическому финалу, каким явился для России 1917 год. Наше время и наше общество удивительно похоже на Россию столетней давности. Несмотря на свободу вероисповедания и возрождение Церкви, народ в большинстве своём по-прежнему не приходит к глубокому покаянию перед Богом, к покаянному осмыслению событий двух первых русских революций. Нам хотелось предостеречь человека и общество, что жизнь без Бога неминуемо приводит к краху».

Зрителей ожидает рассказ о непростом для российской истории периоде – начале XX века, когда в стране образовался политический кризис и власть императора Николая II значительно ослабилась. В города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои — брат и сестра Яков (Алексей Ярмущик) и Софья (Алиса Рейфер) — после гибели отца теряют друг друга. Они оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть и не понимают, что ходят по лезвию ножа. Они оказываются в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи. По словам продюсера Георгия Лордкипанидзе, это «фильм-миф, отчасти даже сказка, о борьбе сил Добра и зла за душу человека. Самой сложной задачей было создать этот мир, одновременно и исторически достоверный, и сказочно-мифологический, в котором каждый луч солнца, кусок стены, элемент костюма, жест персонажа нес бы смысл. И только режиссеру и оператору такого таланта, как Дмитрий Месхиев и Илья Демин, по силу с этим справиться. Специально для фильма в Кронштадте, в гранитном бассейне легендарного Петровского дока начала XVIII века был построен настоящий трущобный город — рынок, магазины, лачуги, трактиры, бордели. Кронштадт стал для меня отдельным открытием — строгий, сдержанный, преисполненный достоинства, с головокружительной красоты восстановленным Морским собором».

«Царь ночи»

Вдохновителем заговора против Империи является чиновник Алексей Раздорский (Максим Митяшин), который слепо убежден, что именно его методы приведут к спасению страны, несмотря на ужасы, которые должны последовать, если все его планы исполнятся. Он хитроумно использует в своих целях Якова, которого многие люди считают народным целителем, а также мошенницу Адель (Елизавета Боярская), чьей целью становится завоевание доверия начальника Раздорского – Еремеева (Владимир Вдовиченков). «Антагонист не всегда злодей, но в данном случае так получилось. И это был для меня захватывающий и очень любопытный актерский опыт. Погружаться на дно человеческой души. Злодея такого уровня я еще никогда не играл. Мой персонаж, Алексей идеологический злодей и злодей он для основных персонажей, но не для системы в которой он существует, системы, на тот момент времени зарождающегося хаоса. Было не просто его играть, каждый раз задаваясь вопросом, как можно так легко действовать так жестко и жестоко. Черпал вдохновение от персонажей Достоевского. Свидригайлов, Иван Карамазов, Ставрогин, Верховенский. Мотивация выжить, направить и возглавить то торнадо, которое закручивалось в истории нашей страны в то время. Задача не пережить этот шторм, а самому стать им», — поделился Митяшин.

Боярская играет «авантюристку Адель Ля Мот, судьба которой причудливо переплетается с судьбами оставшимися сиротами юных героев: обладающего способностью излечивать людей Яши, который становится членов уличной банды, и его сестры Сони, попадающей на службу в дом моей героини. Все они становятся участниками большой игры, которая ведет к краху целого мироустройства. Сериал рассказывает не только о падении империи, но и о миллионах маленьких миров и судеб, которые были затронуты этим событием. Мы показываем и тех, кто активно приближал этот исход, и тех, кто пытался уберечь страну от гибели. Зрителей ждут необычные сюжетные ходы и интригующие повороты, ведь главный герой Яша, несмотря на свою "одаренность", оказывается лишь частью чьей-то ловкой мистификации. Ему предстоит сделать непростой выбор: раскрыть правду и потерять свою новую жизнь, или же плыть по течению, пусть даже и к обрыву. Я решила принять участие в этом проекте, потому что он предлагает интересную возможность исследовать сложный исторический период через призму человеческих судеб, показать не только исторические события, но и их влияние на жизнь каждого отдельного человека. Мы покажем закулисье большой политики через самых обычных людей».
№ 1
Ангелина_Сокол   5.11.2025 - 21:00
Вообще не интересно, тем более что сама история "переделана" с ног до головы, главное чтоб же было зрителю что смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября
Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября фотографии
Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября фотографии
Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков познакомятся с «Царем ночи» 6 ноября фотографии
