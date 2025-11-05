Кино-Театр.Ру
Сериал «Встать на ноги» с Куценко и Ершовой включен в программу XIII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»

5 ноября
2025 год

5 ноября 2025
Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой будет представлен на XIII Международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», который пройдет в Москве с 7 по 10 ноября при поддержке Министерства культуры РФ. Всего в этом году на киносмотре покажут 81 фильм из 31 страны — художественные и документальные картины, анимацию и короткометражки. Центральной фестивальной площадкой станет кинотеатр «Формула кино» в ЦДМ на Лубянке. Здесь 7 ноября в 11:00 стартует программа показов, а в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия. Лауреатов объявят 10 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк». Вход на все события свободный по предварительной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба РООИ «Перспектива» — бессменного организатора смотра.


Фестивальными гостями станут как начинающие, так и уже известные авторы. Среди них индийский сценарист и режиссер Тушар Хиранандани. На фестивале покажут его вторую режиссерскую работу «Шрикант» о незрячем предпринимателе Шриканте Бриле. Хеня Бродбекер из Израиля привезет ленту «Нас трое» о молодой религиозной паре, которая решает помочь сыну с РАС найти свое место в жизни. Узбекский документалист Кудрат Атаджанов приедет с картиной «Толганай» про женщину, чьи внутренняя сила и упорство помогли справиться с тяжелыми испытаниями. Китай представит Гу Сяоцзюнь с неигровой «Лунной улицей» о незрячем фолк-исполнителе Чжане Шуссяне. Австрийский кинодокументалист Елена Росберг покажет ленту «Ле-Ман: Гонки без границ» про Европейский чемпионат по мотоспорту для людей с инвалидностью. Дуэт итальянских режиссеров Рамоны Мисметти и Елены Маджони привезет фильм «Я изменила свой темп» о группе людей с инвалидностью, отправившихся в поход по Альпам, чтобы найти свой уникальный путь к горам. Короткометражную «Длиннорукую» представит турецкий постановщик Джемаль Карааслан. В центре сюжета — юная художница Дилара, которая стремится к славе и бежит из провинциального города, и студент-режиссер Джемаль, снимающий о ней фильм и понимающий, что их время скоротечно.

В рамках деловой программы ведущие эксперты, режиссеры, главные герои и зрители будут обсуждать, как кинематограф меняет представления об инвалидности и становится инструментом для построения инклюзивного общества. В секацию войдут дискуссии об образах людей с инвалидностью в игровом и документальном кино, развитии инклюзивного кино в России и за рубежом, образовании в сфере театра и кино, а также практические мастер-классы и круглые столы, посвященные использованию социального кино НКО и отражению в кинематографе таких тем, как инклюзивные общественные пространства и адаптивный спорт. Также состоятся Q&A-сессии в офлайн- и онлайн-режимах. В них примут участие американский актер Джои Траволта, российский режиссер Владимир Рудак, кинодокументалист из Мексики Андреа Олива Марсиаль, режиссер из Нигерии Элла Огечи Чикези, режиссер, сценарист и продюсер из США Энтони Лусеро и другие.
обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   5.11.2025 - 19:49
Я уже и забыла про этот сериал, хотя как только о нём начали писать здесь, то пометила себе в закладки. Спасибо что снова напомнили. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.
Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Вячеслав Вербин
27 октября ушёл из жизни сценарист, драматург Вячеслав Вербин.

