Не пара? Новый трейлер ромкома «Ты и я — полные противоположности»

анонс

5 ноября

Сериал «Встать на ноги» с Куценко и Ершовой включен в программу XIII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»

Смотр, посвященный жизни людей с инвалидностью, пройдет в Москве с 7 по 10 ноября