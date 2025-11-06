Не пара? Новый трейлер ромкома «Ты и я — полные противоположности»

Премьера аниме «Ты и я — полные противоположности
» состоится 11 января. Новый ролик радует фрагментом эндинга Pure
в исполнении певицы Эрико Хасимото
и джей-поп-секстета PAS TASTA
. Производством занимается студия Lapin Track
(«Фарс убитой нежити
», «Так сложно любить отаку
»).
Энергичной и впечатлительной Мию Судзуки трудно оставаться собой: она подстраивается под окружающих, чтобы не выделяться. Еще девушка по уши влюблена в соседа по парте — спокойного и прямого Юсукэ Тани, который не боится идти против толпы и открыто говорит то, что думает. Поборов неуверенность, Мию признается в чувствах — и неожиданно узнает, что они взаимны. Теперь ребятам предстоит выяснить, действительно ли противоположности могут быть вместе. Романтическую парочку озвучивают Саюми Судзусиро
(Сяохэй
из «Обычного романа в Коулуне
», Нидзика Идзити
из «Рок-тихони!
») и Сёго Саката
(Аки Хаякава
из «Человека-бензопилы
», Марс
из «Сказания об обручальных кольцах
»).
Проектом занимаются: режиссер Такакадзу Нагатомо
(«Повесть о доме Тайра
», «Ину-о
»), сценаристка Тэруко Уцуми
(«Маленький гражданин
», «Клуб белых воротничков
»), дизайнерка персонажей Мако Мияко
(анимация «Энн Ширли
») и композитор tofubeats
(«Консьерж универмага «Арктика
»).
Аниме основано на одноименной манге Коти Агасавы
(«Ледяная стена
»), опубликованной на платформе Shonen Jump+
. Серия выходила с мая 2022 по ноябрь 2024 года. Произведение быстро стало хитом, разошлось тиражом более 1,6 миллиона экземпляров и получило признание за реалистичное изображение школьной повседневности
и искреннюю, живую динамику между героями.
