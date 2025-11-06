Кино-Театр.Ру
Не пара? Новый трейлер ромкома «Ты и я — полные противоположности»

6 ноября
2025 год

6 ноября 2025
Премьера аниме «Ты и я — полные противоположности» состоится 11 января. Новый ролик радует фрагментом эндинга Pure в исполнении певицы Эрико Хасимото и джей-поп-секстета PAS TASTA. Производством занимается студия Lapin TrackФарс убитой нежити», «Так сложно любить отаку»).


Энергичной и впечатлительной Мию Судзуки трудно оставаться собой: она подстраивается под окружающих, чтобы не выделяться. Еще девушка по уши влюблена в соседа по парте — спокойного и прямого Юсукэ Тани, который не боится идти против толпы и открыто говорит то, что думает. Поборов неуверенность, Мию признается в чувствах — и неожиданно узнает, что они взаимны. Теперь ребятам предстоит выяснить, действительно ли противоположности могут быть вместе. Романтическую парочку озвучивают Саюми Судзусиро (Сяохэй из «Обычного романа в Коулуне», Нидзика Идзити из «Рок-тихони!») и Сёго Саката (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы», Марс из «Сказания об обручальных кольцах»).

Читать «Фарс убитой нежити» — мистический детектив той же студии
Проектом занимаются: режиссер Такакадзу НагатомоПовесть о доме Тайра», «Ину-о»), сценаристка Тэруко УцумиМаленький гражданин», «Клуб белых воротничков»), дизайнерка персонажей Мако Мияко (анимация «Энн Ширли») и композитор tofubeatsКонсьерж универмага «Арктика»).

Не пара? Новый трейлер ромкома «Ты и я — полные противоположности»

Аниме основано на одноименной манге Коти АгасавыЛедяная стена»), опубликованной на платформе Shonen Jump+. Серия выходила с мая 2022 по ноябрь 2024 года. Произведение быстро стало хитом, разошлось тиражом более 1,6 миллиона экземпляров и получило признание за реалистичное изображение школьной повседневности и искреннюю, живую динамику между героями.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создательницами образцовой романтики «Любовь с кончиков пальцев» или историю манга-журнала Rakuen Le Paradis, где особое место занимают сюжеты об отношениях.
№ 1
MJ2002 (Пермь)   6.11.2025 - 13:47
Я понимаю переживания главной героини... Это ведь так знакомо многим девушкам — хочется понравиться кому-то особенному, а потом приходится постоянно притворяться кем-то другим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram