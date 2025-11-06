Кино-Театр.Ру
Александр Петров станет главным следователем в третьем сезоне «Фишера»

6 ноября
2025 год

6 ноября 2025
Александр Петров исполнит главную роль следователя Терехова в третьем сезоне «Фишера». Ранее было объявлено, что в проекте играют Юлия Снигирь и Полина Гухман. «После Фишера. Инквизитор» стал продолжением популярной франшизы и вошел в линейку Wink Originals, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink, где и состоится эксклюзивная премьера проекта.

Александр Петров станет главным следователем в третьем сезоне «Фишера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

«Я рад и горд быть частью вселенной "Фишера". Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, с вызовами и возможностями, для того чтобы создавать новые ответвления, вселенные и чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию», — говорит Александр Петров.

За производство сериала отвечает кинокомпания «Кейстоун продакшн» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, а режиссером-постановщиком выступает Ольга Френкель.
