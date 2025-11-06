«Трудно быть богом», «Полдень», «Буратино»: фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил программу

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0» представил конкурсную программу этого года. Смотр пройдет 10-11 ноября в Москве в пространстве Quattro Space и познакомит с новинками экранизаций кино и сериалов, а также представит литературные произведения с потенциалом воплощения на экране.
фото: пресс-служба смотра
Гостям и участникам фестиваля покажут эксклюзивные материалы будущих проектов, которые лично представят их создатели и актеры. В рамках конкурса проектов в производстве заявлены 7 проектов. Это масштабная экранизация одноименной повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» (производство «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета для Wink и НТВ) режиссера Дмитрия Тюрина и еще одна работа по произведениям Стругацких — фантастический триллер Клима Козинского «Полдень» (компания «Медиаслово» для KION и Okko при поддержке ИРИ). Кроме того, в конкурсе полнометражный фильм Владимира Беседина «Левша» (LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино) по одноименной повести Николая Лескова и фантастический приключенческий сериал «Радар» (Originals Production и MEM Cinema Production для Okko), созданный по мотивам повести Александра Мирера «Главный полдень», переносит зрителей в советский городок конца 1980-х, где после падения загадочного объекта начинают происходить необъяснимые события, которые первыми замечают школьники. Режиссером выступает Константин Смирнов.
Отдельный блок программы составляют экранизации знаменитых сказок, знакомых практически каждому зрителю с детства. Полнометражный фильм «Буратино» Игоря Волошина (кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа), созданный по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновленный легендарным советским телефильмом. Фильм «Морозко» (Star Media и «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино) — экранизация одноименной русской сказки, которую поставил режиссер Эдуард Бордуков. Также в программе участвует полнометражный фильм-фэнтези «Сказка о царе Салтане» (кинокомпания братьев Андреасян совместно со студией KIONFILM) режиссера Сарика Андреасяна. Лучший проект в этом блоке выберут гости фестиваля — путем голосования они определят победителя в номинации «Самая ожидаемая экранизация».
фото: пресс-служба смотра
Конкурс проектов с готовым девелопментом представит 8 экранизаций, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров. Среди них — сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина от сценариста и шоураннера Любови Мульменко; полнометражное фэнтези «Тайны Чароводья», основанное на популярной серии Юлии Ивановой, чей тираж уже превысил 20 000 экземпляров; юмористический семейный сериал «Воитель с Марса», созданный по мотивам «Бунта пупсиков» Дмитрия Емеца от режиссера Александра Сухарева и сценариста Юлии Лемарк, и драмеди о взрослении и школьном мире «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» режиссера Александры Сараны по книге Ивана Бевза. Романтическое драмеди «Голод» режиссера Юлии Трофимовой по одноименному роману Светланы Павловой исследует тему расстройств пищевого поведения через историю двух молодых людей, которые пытаются найти друг в друге поддержку и принять себя. Приключенческий сериал «Солонго» по роману Евгения Рудашевского рассказывает о путешествии семьи, отправившейся на поиски пропавшего дедушки-геолога в Саянских горах. Полнометражная лента «Рахманинов» рассказывает о становлении молодого композитора и его напряженном соперничестве с Александром Скрябиным по книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов», а режиссер Антон Бильжо представит проект «Воробьиная ночь» по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин». Профессиональное жюри конкурса определит победителя в номинации «Самый интересный проект в разработке».
10 ноября в рамках фестиваля состоится презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор», где будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также пройдет встреча с творческой группой проекта. Гости мероприятия смогут не только первыми увидеть фрагменты фильма еще до премьеры, но и лично обсудить новую картину с режиссером фильма Егором Михалковым-Кончаловским, автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным и продюсером Сергеем Катышевым.
Помимо кинопроектов, на фестивале-форуме представят книжные новинки с открытыми правами и потенциалом для экранизаций. В традиционном литературном питчинге примут участие более 15 издательств, литературных агентств и авторов, среди них АСТ, «Эксмо», «Черным-бело», Like Book, Popcorn Books, «Азбука», Mainstream, «Аванта», «МИФ», Clever, «Полынь», «КомпасГид», «Мозаика kids» и другие. Презентовать произведения будут представители издательств и импринтов и лично авторы, в числе которых: Надежда Ожигина, Гульшат Абдеева, Алекс Хилл, Алена Филипенко, Ива Александрова, Юля Артеева, Екатерина Авсянникова, Стейс Крамер, Наталья Ремиш, Марина Беляева, Екатерина Стрингель, Дарья Герасимова, Ольга Попова и другие.
В рамках деловой программы форума пройдут актуальные дискуссии и круглые столы. Одной из тем обсуждений станет один из сегодняшних трендов экранизация non-fiction. Отдельная дискуссия будет посвящена современному состоянию рынка онлайн-кинотеатров в России. Участники фестиваля смогут посетить лекции, посвященные организации съемок в регионах РФ и программе рибейтов, развитию короткометражного кино и переходу от короткого метра к полнометражным дебютам. Во время фестиваля в кинотеатре «Иллюзион» пройдут бесплатные открытые показы экранизаций. В их числе будут фильмы «Огниво», «Танцуй, селедка!», а также подборка короткометражных лент по мотивам литературных произведений.
обсуждение >>