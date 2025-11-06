Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это»

6 ноября
2025 год

Новости кино >>
6 ноября 2025
В сети появился трейлер комедии «Комментируй это» производства «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн». В фильме играют Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Ира Горбачева и Егор Корешков. Картину выпустит в прокат «Централ Партнершип» 29 января 2026 года.



Главные герои Катя и Иван находятся на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?

Автором идеи и режиссером выступает Юлия Трофимова, которая, кроме того, значится соавтором сценария вместе с Евгенией Хрипковой и Алексеем Морозовым.

«У нас получилось настоящее драмеди про семейные отношения: местами смешно, местами трогательно и узнаваемо. Зрители увидят своих любимых актеров в необычных ролях и насладятся актерской «химией» на экране. Все, кто хочет снова поверить в семейные отношения и любовь, — зовем на наш фильм!», — рассказывает Юлия Трофимова.

«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это»
фото: «Централ Партнершип»

Отмечается, что в фильме состоится первое воссоединение легендарного актерского дуэта Сергея Бурунова и Александра Петрова после проекта «Полицейский с Рублевки». Также в актерском ансамбле картины зрители увидят Юлию Снигирь.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   6.11.2025 - 19:36
Снова Петров и Бурунов в одном кадре,круто, посмотрим)) тизер зашёл)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Камбэк»: Александр Петров и компот беспамятства
«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла
персоны
Сергей БуруновИрина ГорбачёваТихон ЖизневскийЕгор КорешковАлексей Морозов (V)Александр Петров (IV)Юлия СнигирьЮлия ТрофимоваЮлия ХлынинаЕвгения Хрипкова
фильмы
Комментируй этоПолицейский с Рублёвки

фотографии >>
«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это» фотографии
«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это» фотографии
«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это» фотографии
«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Михаил Жонин
Виктория Корлякова
Ирина Маликова
Александр Носик
Тамара Спиричева
Александр Шворин
Мишель Буке
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Эмма Стоун
Салли Филд
Пол Сверре Хаген
Итан Хоук
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен