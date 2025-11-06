«Это как в футболе?»: Тихон Жизневский озвучивает мысли Александра Петрова в трейлере «Комментируй это»

Главные герои Катя и Иван находятся на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными?
«У нас получилось настоящее драмеди про семейные отношения: местами смешно, местами трогательно и узнаваемо. Зрители увидят своих любимых актеров в необычных ролях и насладятся актерской «химией» на экране. Все, кто хочет снова поверить в семейные отношения и любовь, — зовем на наш фильм!», — рассказывает Юлия Трофимова.
фото: «Централ Партнершип»
Отмечается, что в фильме состоится первое воссоединение легендарного актерского дуэта Сергея Бурунова и Александра Петрова после проекта «Полицейский с Рублевки». Также в актерском ансамбле картины зрители увидят Юлию Снигирь.
