XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

В Москве завершился XIX Большой фестиваль мультфильмов. В этом году зрители увидели более 300 работ из 35 стран. Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила японская лента «ЧаО» Ясухиро Аоки. В международной короткометражной секции гран-при получил французский фильм «Ночные сапоги» Пьера-Люка Гранжона. А среди российских короткометражных лент главный приз достался «Сказке искорки» Анастасии Лис, сообщает пресс-служба смотра.
В международном конкурсе короткометражных анимационных фильмов лучшей студенческой работой назвали китайский «Городской дуэт» Хунъюй Юэ. В детской категории отметили «Занозу в попе» Елены Вальф. Специальным упоминанием жюри выделили ленты «Ночь в зоне отдыха» Саки Мурамото, «На расстоянии» Юлии Войтовой, «Девочка, которая жила в туалете» Субарны Даш, «Зайчик» Манси Махешвари.
