XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

6 ноября
2025 год

6 ноября 2025
В Москве завершился XIX Большой фестиваль мультфильмов. В этом году зрители увидели более 300 работ из 35 стран. Приз за лучший анимационный фильм в полнометражном конкурсе получила японская лента «ЧаО» Ясухиро Аоки. В международной короткометражной секции гран-при получил французский фильм «Ночные сапоги» Пьера-Люка Гранжона. А среди российских короткометражных лент главный приз достался «Сказке искорки» Анастасии Лис, сообщает пресс-служба смотра.

XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
фото: пресс-служба смотра

Кроме того, в российском конкурсе короткометражных анимационных фильмов призом за лучшую студенческую работу отметили «Веселого парня» Юлии Задарко. Лучшим детским фильмом назвали «В животе змеи» Ивана Ханжина. Специальными призами жюри отметили «Уроки плаванья» Анны Исаковой, «Михалыча» Вадима Иванова и «Человека за шторой» Ивана Бондаренко. Дипломами наградили «Влипли» Карины Астаховой, «Про Соню» Лианы Макарян, «Mute» Маши Митяевой.

В международном конкурсе полнометражных анимационных фильмов специальным призом жюри отметили французскую ленту «Маленькая Амели и метафизика труб» режиссеров Майлис Валладе и Лиан-Чо Хан. Кроме того, специальным упоминанием выделили российский фильм «Непокой» Леонида Шмелькова.

В международном конкурсе короткометражных анимационных фильмов лучшей студенческой работой назвали китайский «Городской дуэт» Хунъюй Юэ. В детской категории отметили «Занозу в попе» Елены Вальф. Специальным упоминанием жюри выделили ленты «Ночь в зоне отдыха» Саки Мурамото, «На расстоянии» Юлии Войтовой, «Девочка, которая жила в туалете» Субарны Даш, «Зайчик» Манси Махешвари.

Приз дирекции Большого фестиваля мультфильмов ушел «Аниметро» Натальи Грофпель (Россия). Критикам понравился «Алешенька» Дмитрия Геллера.
Поиск по меткам
БФМ
персоны
Ясухиро АокиИван БондаренкоМайлис ВалладДмитрий ГеллерПьер-Люк ГранжонНаталья ГрофпельЮлия ЗадаркоСаки МурамотоИван ХанжинЮэ ХунюйЛеонид Шмельков
фильмы
АлёшенькаАниметроВ животе змеиВесёлый пареньГородской дуэтМаленькая Амели и метафизика трубМихалычНепокойНочные сапогиНочь в зоне отдыхаУроки плаванияЧаоЧеловек за шторой

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

