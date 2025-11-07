Кино-Театр.Ру
«Кулинарный техникум» с шефом Романом Маякиным заработает 17 ноября

7 ноября
2025 год

7 ноября 2025
«Кулинарный техникум» производства PICK UP FILM стартует 17 ноября в 18:00 на СТС. Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, а в режиссерском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян, сообщает пресс-служба телеканала.

«Кулинарный техникум» с шефом Романом Маякиным заработает 17 ноября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету мишленовский шеф Слава Виноградов (Роман Маякин) возвращается в Староозерск ради отца (Владислав Ветров), которого не видел 17 лет из-за обид и разных подходов к профессии. Все эти годы Слава не знал, что в родном городе живёт и его сын Сергей (Тимофей Кочнев). Чтобы наладить отношения с родными, столичный повар устраивается преподавателем в кулинарный техникум, где отец работает завучем, а сын учится на повара.

«Наша история не про кулинарию, а про отношения, которые важны и без которых ни один шеф-повар и представители других профессий не состоятся. Сериал про людей, про то важное, что между ними происходит. В каком-то смысле Слава — герой нашего времени, который бизнес и деньги возносит в ранг религии, но потом терпит крах и приходит к простым ценностям», — считает Роман Маякин.

Главное место действия — техникум — строили в павильоне, а экстерьер заведения снимали в Тимирязевской академии. Сам класс для приготовления еды заполняли профессиональным оборудованием, в том числе понадобилось: 100 кастрюль, 50 сковородок, 6 духовых шкафов и 8 холодильников «ЗИЛ-Москва». К съемкам привлекали команду профессиональных поваров и фуд-стилиста Вячеслава Аратова, который работал в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Создатели проекта также консультировались со специалистами, чтобы повторить блюда по ГОСТ, которому обучают в техникумах.

«Кулинарный техникум» с шефом Романом Маякиным заработает 17 ноября
фото: пресс-служба СТС

«Во время съемок многое узнал о кулинарии: про вкус, подачу, цвет, запахи, специфику мишленовских ресторанов и главное, как выглядят кулинарные техникумы, проходит учебный процесс, какое оборудование используется», — говорит Тимофей Кочнев.

Тимофей делился, что любит экспериментировать на кухне и особенно вкусно готовит рассольник. Его экранный отец Роман Маякин признавался, что делает аппетитную шаурму, Кристина Строителева — пирог, а Ася Борисова — борщ. «Точно знаю, если приготовлю борщ, всем понравится, — говорит Ася, сыгравшая маму Сергея. — Обожаю готовить! Помню, беременной постоянно искала новые рецепты».

Зрители увидят, как герои готовят жульен, бефстроганов, плов, тартар-стейк, мясо по-французски, салаты, супы, выпечку и другие блюда, а также узнают кулинарные лайфхаки — например, как отделить желток от белка или проверить степень прожарки мяса.
№ 3
MJ2002 (Пермь)   7.11.2025 - 15:27
Сериал жду, поскольку я очень любила серик "Кухня" и вообще кулинарные шоу всякие люблю, а тут новый сериал, да еще и с классными актерами. Буду смотреть! читать далее>>
№ 2
valerik61   7.11.2025 - 12:07
Маякин повар, надо на это посмотреть!)) читать далее>>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   7.11.2025 - 12:01
Классный сериалчик намечается! Роман Маякин такой харизматичный, обожаю его роли. Очень надеюсь, что юмор будет хороший и много интересных рецептов покажут. Но смущает слегка название… Ладно, посмотрим. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
