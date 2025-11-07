Кино-Театр.Ру
Дарья Кукарских и Антон Кутынов примут участие в «Марафоне сердца»

7 ноября
2025 год

7 ноября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Марафон сердца». Главные роли в проекте исполнили Дарья Кукарских, Антон Кутынов, Александр Гурьев, Владислав Резник и Дана Абызова, сообщает пресс-служба телеканала.

Дарья Кукарских и Антон Кутынов примут участие в «Марафоне сердца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Настя Лисицына – дочь влиятельного владельца фармкомпании и студентка-медик с блестящим будущим. Однажды после ссоры с женихом Егором она садится за руль и сбивает на трассе спортсмена-триатлониста Дмитрия Ковалёва. Испугавшись последствий, девушка скрывается с места аварии, но муки совести ее не отпускают. Терзаемая виной, Настя устраивается врачом в больницу, где лежит Дмитрий, и делает все для его выздоровления. Она оплачивает ему VIP-палату и находит редкие препараты. Тем временем бывший жених Насти узнает об ее тайне и начинает шантажировать девушку и ее отца.

«Я играю молодую современную яркую девушку из обеспеченной семьи, которая попадает в беду. Однажды она сбивает человека, и это для нее становится огромным потрясением и переломным моментом в жизни», — рассказывает Дарья Кукарских.

Режиссером четырехсерийного проекта выступил Вячеслав Лавров. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Штанов и художник-постановщик Людмила Веселова.
№ 1
MJ2002 (Пермь)   7.11.2025 - 15:26
На первый взгляд, сюжет довольно стандартный, но подача может сделать свое дело. Посмотрим, как режиссер справится с раскрытием темы. Актеры вроде бы хорошие, надеюсь, не разочаруют. читать далее>>
Всего сообщений: 1
