Дарья Кукарских и Антон Кутынов примут участие в «Марафоне сердца»

Главная героиня Настя Лисицына – дочь влиятельного владельца фармкомпании и студентка-медик с блестящим будущим. Однажды после ссоры с женихом Егором она садится за руль и сбивает на трассе спортсмена-триатлониста Дмитрия Ковалёва. Испугавшись последствий, девушка скрывается с места аварии, но муки совести ее не отпускают. Терзаемая виной, Настя устраивается врачом в больницу, где лежит Дмитрий, и делает все для его выздоровления. Она оплачивает ему VIP-палату и находит редкие препараты. Тем временем бывший жених Насти узнает об ее тайне и начинает шантажировать девушку и ее отца.
«Я играю молодую современную яркую девушку из обеспеченной семьи, которая попадает в беду. Однажды она сбивает человека, и это для нее становится огромным потрясением и переломным моментом в жизни», — рассказывает Дарья Кукарских.
