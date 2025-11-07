Олег Савостюк, Антон Филипенко и Александра Киселева примут участие в курсе семинаров по созданию короткометражных фильмов

IV Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 4.0», который пройдет 10–11 ноября в Москве, объявил образовательную программу. В рамках смотра все желающие смогут прослушать курс семинаров по созданию короткометражных фильмов, а также принять участие в дискуссиях, пройдя предварительную регистрацию
. В фокусе обсуждения: как литература и кино взаимодействуют сегодня, как развивается короткий метр, что происходит с региональным кинопроизводством и какие шаги необходимы молодым режиссёрам для перехода к полнометражному дебюту.
Образовательная программа откроется 10 ноября лекцией продюсера проекта «Кинокарта России» и главного редактора Кино-Театр.ру Жана Просянова
— «Кино снимают не только в Москве. Какие регионы поддерживают съемки фильмов и как это работает?
». Речь пойдет о том, как индустрия выходит за пределы столичного производства: какие регионы уже выстраивают инфраструктуру, какие программы рибейтов и кинокомиссии действуют, как продюсеру выбрать площадку и получить доступ к локациям и ресурсам. Лекция даст практическое понимание того, как снимать проекты в регионах.
В этот же день пройдет питчинг Лаборатории «Короче»
, модератором которого выступит главный редактор журнала «Искусство кино» и креативный продюсер лаборатории Никита Карцев
. Свои проекты представят участники фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» 2025. Сценарист и педагог Екатерина Перевизнык
, автор блога «Скандально неизвестная сценаристка», проведет лекцию о структурном разнообразии короткометражного кино
. Она расскажет, чем драматургия короткого метра принципиально отличается от полнометражного проекта и какие модели повествования наиболее выразительны в малом хронометраже.
Продолжит программу лекция киноведа, сценариста и кандидата искусствоведения Всеволода Коршунова
— «Первые фильмы: Скорсезе, Лукас, Нолан
». Спикер предложит разобрать первые работы выдающихся режиссеров, а также расскажет о видах короткометражного кино сегодня. 11 ноября продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева
проведет практическую лекцию «С чего начать съемки первого короткого метра?
». Она разберет путь от идеи до съемочной площадки: где искать команду, как формировать бюджет и обеспечивать производство, как принимать творческие решения в условиях ограниченных ресурсов.
В этот же день состоится дискуссия «Шаг от короткометражного кино к полнометражному дебюту
». Ее участники — режиссеры, участники и победители российских кинофестивалей Полина Кондратьева
, Софья Райзман
и Кирилл Логинов
— расскажут о собственном опыте создания первого полнометражного фильма: как строятся отношения с продюсерами и фестивалями, какие внутренние и внешние барьеры приходится преодолевать. Модератор дискуссии — Никита Карцев. Завершит программу обсуждение «Короткометражное кино: медийные лица
». В нем примут участие Олег Савостюк
, Маша Кошина
, Антон Филипенко
и Александра Киселева
, которые поговорят о том, как и зачем известные актеры участвуют в короткометражных проектах, что привлекает их в авторских историях и какие возможности такое сотрудничество открывает молодым режиссерам. Модератором выступит главный редактор программы «Кино в деталях», отборщик короткометражной программы фестиваля «Короче» Надежда Королева
.
обсуждение >>