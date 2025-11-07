Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Продолжение детективного сериала с Павлом Чинаревым «Зверобой. Северный след» стартует 13 ноября

7 ноября
2025 год

Новости кино >>
7 ноября 2025
Продолжение детективного сериала с Павлом Чинаревым «Зверобой. Северный след» выйдет на PREMIER 13 ноября. В проекте производства компании Team Films также снялись Марина Ворожищева, Яков Шамшин, Александр Голубков, Вадим Сквирский, Рамиль Сабитов и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Продолжение детективного сериала с Павлом Чинаревым «Зверобой. Северный след» стартует 13 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В первом сезоне зрители познакомились с Олегом Хлебниковым — принципиальным следователем, который после убийства преступника при задержании был выслан из Москвы в глухой город в тайге. Там он сталкивается с серией загадочных убийств, за которыми стоит маньяк, оставляющий на местах преступлений цветы зверобоя.

После событий первого сезона Хлебников покидает таежный город Вахта. Он намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы, но по дороге на него совершают покушение. В карманах нападавшего Хлебников находит собственные фотографии и понимает: теперь его жизнь — угроза для тех, кто ему дорог. Чтобы защитить близких, он инсценирует свою смерть и скрывается в прибрежном городе Обручеве на Северном море под видом работника метеостанции. Спустя полгода в городе происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

Автором сценария выступил Руслан Галеев, а режиссерами значатся Леонид Пляскин и Станислав Титаренко. Продюсеры — Теймур Джафаров, Давид Кочаров, Марина Катая и Макар Кожухов.

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Лидия Мартин   7.11.2025 - 18:18
Зверобой — один из немногих отечественных детективов, который действительно держит в напряжении. Очень интригует, как будут связаны ритуальные убийства с прошлым Хлебникова. Я в ожидании)) читать далее>>
№ 1
valerik61   7.11.2025 - 17:39
Опять чернуха, которую по ящику не покажут! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»
Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя»
Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
персоны
Марина ВорожищеваРуслан ГалеевАлександр ГолубковТеймур ДжафаровМарина КатаяМакар КожуховДавид КочаровЛеонид ПляскинРамиль СабитовВадим СквирскийСтанислав ТитаренкоПавел ЧинарёвЯков Шамшин
фильмы
ЗверобойЗверобой. Северный след

фотографии >>
Продолжение детективного сериала с Павлом Чинаревым «Зверобой. Северный след» стартует 13 ноября фотографии
"Зверобой. Северный след" (2025)
"Зверобой. Северный след" (2025)
"Зверобой. Северный след" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Клара Белова
Елена Бирюкова
Анастасия Дубровина
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Дарья Плахтий
Оксана Фандера
Диана Амфт
Лора Гордон
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram