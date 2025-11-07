Домовой возвращается: стартовали съемки второго сезона «Афони» с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым

«В детстве у меня был гномик — мягкая игрушка с оранжевым колпаком и большими глазами. Он был для меня живым: мы разговаривали, советовались, взрослые его не слышали. И однажды, уже много лет спустя, я рассказал эту историю продюсеру Георгию Малкову. Он сказал: "Ты знаешь, теперь я твой гномик, и я исполняю твои желания". И одно из них действительно сбылось — предложение снять "Афоню". Для меня этот проект стал новым добрым приключением, в котором я раньше не был. Это история про чудеса, про взросление, ответственность, любовь, дружбу и предательство — про то, что в любом мире важно по-настоящему. Хочется, чтобы зрители почувствовали это тепло и улыбнулись — ведь "Афоня" остается доброй комедией, после которой на душе светло», — рассказывает режиссер проекта Михаил Расходников.
В новых эпизодах сварливого домового Афоню и его друга — пенсионера и бывшего педиатра Валентина Семеновича — ждут большие приключения в мире новостройки, в котором нашлось место и обаятельной чертовщине, и пугающей мистике, и, конечно, доброй комедии.
«Конечно, я ждал новый сезон "Афони". Во-первых, мне полюбилась история и мой мощный партнер, который взялся за меня, к моему счастью, еще и как наставник. А во-вторых, мы многое не рассказали и не показали. Первый сезон весь про людей и их мир, мира домовых мы коснулись совсем немного, а это, на мой взгляд, как минимум любопытно! Несмотря на внушительный возраст героя, история Афони — это история взросления, и во втором сезоне это взросление продолжится. Афоня столкнется с новым уровнем ответственности, не только за себя, но и за близких. Внешние изменения тоже будут. А это очередной повод ждать выхода второго сезона. Над ним работает новая команда. Так что вас точно ждет некий новый взгляд на эту историю. Плюс, повторюсь, нам хочется больше рассказать о потустороннем мире, который существует параллельно с нашей реальностью, а неизвестное всегда интересно. Мы только начали, а это значит, что у нас горят глаза и чешутся руки, и я очень надеюсь, что всё это нам удастся транслировать зрителю», — добавляет Тимофей Зайцев.
Второй сезон прямо продолжает повествование первого. Кикимора потеряла работу и должна уехать в деревню, но Афоня обещает, что вернет ей место в ГБУ Жилищник. Но для этого ему надо справиться с подлым Кешей, который убрав Кикимору готовится еще отомстить и Афоне за давние обиды. А в дом, где живет Семеныч одновременно приезжают спецагенты, бабка-колдунья и бывший следователь соседка Татьяна — и все они ищут Афоню.
фото: пресс-служба ТНТ
Для Афони и Семеныча спецагенты — это серьезная угроза, покруче «Людей в черном». Друзья будут путать им следы, отводить уликами, устраивать подставы и осторожно использовать нечистую силу. А еще в продолжении сериала Афоня немного меняет стиль и начинает за собой следить — ведь у него появляется девушка. В еще более теплом и семейном втором сезоне сплетутся три линии: постоянных споров домовых Кеши и Афони, удивительных будней Семеныча и самого дома, который живет своей жизнью.
