Домовой возвращается: стартовали съемки второго сезона «Афони» с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым

7 ноября
2025 год

7 ноября 2025
ТНТ и компания «Кинотека» приступили к съемкам продолжения комедийного сериала «Афоня» с Тимофеем Зайцевым, Виктором Бычковым, Ириной Безрядновой и Александром Головиным в главных ролях. К актерскому составу во втором сезоне присоединились Ксения Кутепова и Карина Александрова, сообщает пресс-служба телеканала.

Домовой возвращается: стартовали съемки второго сезона «Афони» с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым
фото: пресс-служба ТНТ

«В детстве у меня был гномик — мягкая игрушка с оранжевым колпаком и большими глазами. Он был для меня живым: мы разговаривали, советовались, взрослые его не слышали. И однажды, уже много лет спустя, я рассказал эту историю продюсеру Георгию Малкову. Он сказал: "Ты знаешь, теперь я твой гномик, и я исполняю твои желания". И одно из них действительно сбылось — предложение снять "Афоню". Для меня этот проект стал новым добрым приключением, в котором я раньше не был. Это история про чудеса, про взросление, ответственность, любовь, дружбу и предательство — про то, что в любом мире важно по-настоящему. Хочется, чтобы зрители почувствовали это тепло и улыбнулись — ведь "Афоня" остается доброй комедией, после которой на душе светло», — рассказывает режиссер проекта Михаил Расходников.

В новых эпизодах сварливого домового Афоню и его друга — пенсионера и бывшего педиатра Валентина Семеновича — ждут большие приключения в мире новостройки, в котором нашлось место и обаятельной чертовщине, и пугающей мистике, и, конечно, доброй комедии.

«Конечно, я ждал новый сезон "Афони". Во-первых, мне полюбилась история и мой мощный партнер, который взялся за меня, к моему счастью, еще и как наставник. А во-вторых, мы многое не рассказали и не показали. Первый сезон весь про людей и их мир, мира домовых мы коснулись совсем немного, а это, на мой взгляд, как минимум любопытно! Несмотря на внушительный возраст героя, история Афони — это история взросления, и во втором сезоне это взросление продолжится. Афоня столкнется с новым уровнем ответственности, не только за себя, но и за близких. Внешние изменения тоже будут. А это очередной повод ждать выхода второго сезона. Над ним работает новая команда. Так что вас точно ждет некий новый взгляд на эту историю. Плюс, повторюсь, нам хочется больше рассказать о потустороннем мире, который существует параллельно с нашей реальностью, а неизвестное всегда интересно. Мы только начали, а это значит, что у нас горят глаза и чешутся руки, и я очень надеюсь, что всё это нам удастся транслировать зрителю», — добавляет Тимофей Зайцев.

Второй сезон прямо продолжает повествование первого. Кикимора потеряла работу и должна уехать в деревню, но Афоня обещает, что вернет ей место в ГБУ Жилищник. Но для этого ему надо справиться с подлым Кешей, который убрав Кикимору готовится еще отомстить и Афоне за давние обиды. А в дом, где живет Семеныч одновременно приезжают спецагенты, бабка-колдунья и бывший следователь соседка Татьяна — и все они ищут Афоню.

Домовой возвращается: стартовали съемки второго сезона «Афони» с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым
фото: пресс-служба ТНТ

Для Афони и Семеныча спецагенты — это серьезная угроза, покруче «Людей в черном». Друзья будут путать им следы, отводить уликами, устраивать подставы и осторожно использовать нечистую силу. А еще в продолжении сериала Афоня немного меняет стиль и начинает за собой следить — ведь у него появляется девушка. В еще более теплом и семейном втором сезоне сплетутся три линии: постоянных споров домовых Кеши и Афони, удивительных будней Семеныча и самого дома, который живет своей жизнью.

К своим ролям также вернулись Андрей Пынзару, Дмитрий Кожома, Виктория Богатырева, Борис Дейков, Дмитрий Блохин, Жанна Эппле, Дмитрий Колчин и другие.
№ 1
Лидия Мартин   7.11.2025 - 18:17
Смотрела первый сезон, но как-то не зацепило… Хотя актерский состав сильный, и сюжет вроде интересный. Может, второй сезон окажется лучше, надо будет глянуть на всякий. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Карина Александрова (II)Ирина БезрядноваДмитрий БлохинВиктория БогатырёваВиктор БычковАлександр ГоловинБорис ДейковТимофей ЗайцевДмитрий КожомаДмитрий КолчинКсения КутеповаГеоргий МалковАндрей ПынзаруМихаил РасходниковЖанна Эппле
фильмы
АфоняАфоня-2Люди в чёрном

