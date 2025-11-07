Кино-Театр.Ру
Крис Коламбус и Стивен Спилберг вернут к жизни «Гремлинов»

7 ноября
2025 год

7 ноября 2025
Warner Bros. возрождает культовую франшизу «Гремлины» спустя более чем три десятилетия. О работе над третьей частью картины объявил глава студии Дэвид Заслав, сообщает The Hollywood Reporter.

Крис Коламбус и Стивен Спилберг вернут к жизни «Гремлинов»
фото: Los Angeles Times

В качестве исполнительного продюсера снова выступит Стивен Спилберг, а Крис Коламбус, написавший сценарий к оригинальному фильму, вернется в проект в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Соавторами сценария также значатся Зак Липовски и Адам Б. Штейн. Премьера запланирована на 19 ноября 2027 года.

Первый фильм «Гремлины» был снят режиссером Джо Данте в 1984 году. История о пушистых зверьках, которые способны превратиться в монстров и устроить дикий хаос, имела кассовый успех, однако сиквел 1990 года оказался не таким удачным.
