Крис Коламбус и Стивен Спилберг вернут к жизни «Гремлинов»

Warner Bros. возрождает культовую франшизу «Гремлины» спустя более чем три десятилетия. О работе над третьей частью картины объявил глава студии Дэвид Заслав, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Los Angeles Times
В качестве исполнительного продюсера снова выступит Стивен Спилберг, а Крис Коламбус, написавший сценарий к оригинальному фильму, вернется в проект в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Соавторами сценария также значатся Зак Липовски и Адам Б. Штейн. Премьера запланирована на 19 ноября 2027 года.
Первый фильм «Гремлины» был снят режиссером Джо Данте в 1984 году. История о пушистых зверьках, которые способны превратиться в монстров и устроить дикий хаос, имела кассовый успех, однако сиквел 1990 года оказался не таким удачным.
обсуждение >>