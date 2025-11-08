Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи

Лекция о наставнике Миядзаки
, третий сезон «Магической битвы
» и доминирование «Человека-бензопилы
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о школьном ромкоме
«Ты и я — полные противоположности
» или мелодраме
про боевую аристократку «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая еще больше
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Еще одна
победа «ЧаО
»: современная интерпретация «Русалочки» Studio 4°C
(«Игра разума
») удостоилась
приза за лучший полнометражный анимационный фильм на XIX Большом фестивале мультфильмов.
🔘 27 марта 2026 года в японском прокате стартует «Часовая башня обещания
» — продолжение
стимпанк-сказки «Пупелль из города дымоходов
» (трейлер смотрите здесь
).
🔘 25 ноября филиал Японского Фонда в Великобритания проведет онлайн-лекцию о Ясуо Оцуке
— знаменитом мультипликаторе
и наставнике Исао Такахаты
с Хаяо Миядзаки
.
🔘 Семь недель минуло с начала проката «Человека-бензопилы: Резе
», а экранизация Тацуки Фудзимото
по-прежнему остается на вершине бокс-офиса с общим показателем в ¥7,9 миллиардов (около $51,3 миллиона).
🔘 В честь сегодняшней премьеры альманаха «Тацуки Фудзимото 17-26
» японский Prime Video
выложил отрывок символическим хронометражем 17 минут 26 секунд (там первые сцены каждой новеллы
).
🔘 Экшн-гаремник «Раб спецотряда демонического города
» вернется уже 8 января.
🔘 Что весьма опрометчиво: тогда же стартует третий сезон «Магической битвы»
. Toho Animation
анонсировали дату тизером, где можно послушать голос Наои Дзэнина, которого озвучил Кодзи Юсы
(Гин Итимару из «Блича
»).
🔘 Кодзи Сэо
, автор «Террасы кафе богинь
», запускает новую мангу: романтическая комедия на удаленном острове выйдет 14 января в журнале Weekly Shounen Magazine
.
🔘 Kodansha
открыла в Голливуде студию Kodansha Films
, чья основная задача — фильмы и сериалы по манге с ранобэ. Руководить предприятием будет Хлоя Чжао
, режиссерка «Земли кочевников
» и «Вечных
».
🔘 Не можем пройти мимо хайпа: американские «Кей-поп-охотницы на демонов
», самый просматриваемый мультфильм в истории Netflix
, вернется в 2029 году.
Трейлер продолжения «Звездного дитя»
Третий сезон аниме «Звездное дитя
» стартует 14 января, о чем напоминает
первым видео студия Doga Kobo
(«Аля иногда кокетничает со мной по-русски
», «Пойдем в караоке!
»). В ролике звучит кусочек эндинга Serenade
от natori
(«Ветролом
»). Режиссером вновь выступает Дайсукэ Хирамаки
, поставивший оба предыдущих сезона. До премьеры запланирован предпоказ начального эпизода: он пройдет 28 декабря в токийском кинотеатре Marunouchi Piccadilly
. На мероприятии выступят сэйю ключевых персонажей: Такэо Оцука
(Жэньши
из «Монолога фармацевта
»), Юриэ Игома
(Сима из «Девушек-пони: Начало новой эры
»), Мэгуми Хан
(Макото Курумэ
из «Долой безделье!
»), Манака Ивами
(Махиру Сина
из «Ангела по соседству
») и Руми Окубо
(Клини Разерфорд
из «Нулевого Эдема
»).
Спустя полгода после релиза второго сингла и благодаря усилиям Мем-тё
, айдол-группа B-Komachi стоит на пороге большого успеха. Одновременно Аква
уверенно прокладывает путь в индустрии как популярный телеведущий и актер, Аканэ
укрепляет статус талантливой драматической исполнительницы, а Кана
постепенно теряет прежний блеск и уверенность. Тем временем Руби
, всё глубже погружаясь в мир шоу-бизнеса, решает докопаться до правды и разгадать тайну смерти певицы Ай
и гинеколога Горо
.
Netflix переосмысляет легенду о принцессе Кагуе
22 января на Netflix
выйдет оригинальное аниме «Суперпринцесса Кагуя!»
, пропитанное любовью к интернет-культуре. За режиссуру отвечает Синго Ямасита
, работавший над опенингами «Магической битвы
», «Человека-бензопилы
» и «Несносных пришельцев
». Проект создается усилиями молодой студии Chromato
в тесном сотрудничестве с коллегами из Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
», «Дрейфующий дом
»). Смотрим трейлер.
Фильм вдохновлен классической японской легендой «Сказание о резчике бамбука
», но сюжет значительно переосмыслен. Размеренный быт старшеклассницы Ирохи, которая живет одна, нарушает загадочная девушка Кагуя, прибывшая с Луны прямо к ней в дом. Постепенно между ними образуется дружба: обе увлекаются виртуальными айдолами из метавселенной под названием «Цукуёми», где преимущественно и будет разворачиваться сюжет. Однако, как и в старинном предании, Кагуя не сможет остаться на Земле навсегда. Роль принцессы досталась Юко Нацуёси
(Ямада из «Гяру и динозавра
»), Ироху озвучивает Анна Нагасэ
(Наоки Адзума
из «Первородного греха Такопи
»), а айдола Ятиё — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»). Последняя также исполняет ремикс культовой вокалоид-песни World is Mine
под аккомпанемент традиционных японских инструментов.
Продолжение спин-оффа «Прозы бродячих псов»
В 2026-м выйдет второй сезон «Прозы бродячих псов: Шуточных историй
» (Bungo Stray Dogs Wan!) — спин-оффа по мотивам
популярного сэйнэна Кафки Асагири
. Режиссерское кресло вновь занимает Тосихиро Кикути
(«Псевдогарем
», «Атака титанов
»), а за анимацию, как и ранее, отвечают студии Bones
(«На скейте в бесконечность
») и Nomad
(«Дропкик злого духа
»).
В оригинальной истории герои носят имена знаменитых писателей, владеют сверхспособностями, отсылающими к их произведениям, и расследуют необычные дела в рамках детективного агентства. В юмористическом ответвлении по манге Нэко Канаи
раскрывается абсурдная повседневность
тех же персонажей, но в тиби
-образах. Они ругаются по пустякам, носятся туда-сюда и больше напоминают щенков, чем элитных агентов. К ролям вернулись исполнители ролей Ацуси Накадзимы и Осаму Дадзая
— Юто Уэмура
(Кадзунори Нисики
из «Спирали
») и Мамору Мияно
(Эпсилон
из «Плутона
»).
«Дом, в котором щебечет Кузьма» в первом ролике
Трогательная и местами абсурдная комедия по манге Акиры Конно
«Дом, в котором щебечет Кузьма
», анонсированная
в мае прошлого года, радует первым тизером. Постановкой занимается Нориюки Номата
(«Басня
», «Старшая карта
»), а производство ведется на студии Hibari
(«Великолепный кондитер
», «Темный демон
»). Премьера запланирована на апрель 2026 года.
В семье Кода царит напряженная тишина: старший сын провалил вступительные экзамены и теперь готовится сдавать их вновь. Домочадцы ходят по струнке, но всё меняется, когда подросток Арата встречает странное птицеподобное существо по имени Кузьма. Оно оказывается голодным, разговорчивым и абсолютно непредсказуемым — и в итоге поселяется под их крышей. С возникновением пернатого жильца из России привычная рутина начинает трещать по швам: неловкость сменяется смехом, холодность — теплом, а строгие правила — неожиданными моментами радости. Арату озвучивает Аюму Мурасэ
(Сёё Хината
из «Волейбола!!
»), а странного, но обаятельного гостя — Юриа Кодзуки
(та самая «Рыбка Поньо на утесе
»).
Го Нагаи — кавалер ордена Восходящего солнца
Легендарный мангака Го Нагаи
удостоен одной из высших государственных наград Японии — Ордена Восходящего солнца
. Его имя включено в официальный список кавалеров, опубликованный Министерством внутренних дел и коммуникаций. Церемония вручения состоится 11 ноября.
Нагаи дебютировал в 1967-м и за почти 60-летнюю карьеру создал произведения, определившие развитие целых жанров. Именно он сочинил концепцию робота
, которым управляет человек из кабины («Мазингер Зет
»), повлиял на классический образ девочки-волшебницы
, которая не просто магически преображается, но активно участвует в бою («Милашка Хани
»), а также первым сделал истории о демонах и потусторонних силах по-настоящему мрачными и трагичными («Человек-дьявол
»). В 2010 году среди его работ появилась автобиографическая манга «Гэкиман!
» (Gekiman!), где рассказано о возникновении культовые серии. Также орден получил Юдзи Хории
— создатель игровой серии Dragon Quest
, одной из самых влиятельных франшиз в истории JRPG.
Бонус:
Нидерландский аниматор Гарай Ворм
(Garai Vorm) выложил в X (бывший твиттер) короткий оммаж
культовому фильму «Акира
» Кацухиро Отомо
.
