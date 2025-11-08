Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи

8 ноября
2025 год

Новости кино >>
8 ноября 2025
Лекция о наставнике Миядзаки, третий сезон «Магической битвы» и доминирование «Человека-бензопилы»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о школьном ромкоме «Ты и я — полные противоположности» или мелодраме про боевую аристократку «Рыба, которую я упустила, большая, но я поймала другую, которая еще больше»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи

Одной строкой


🔘 Еще одна победа «ЧаО»: современная интерпретация «Русалочки» Studio 4°CИгра разума») удостоилась приза за лучший полнометражный анимационный фильм на XIX Большом фестивале мультфильмов.

🔘 27 марта 2026 года в японском прокате стартует «Часовая башня обещания» — продолжение стимпанк-сказки «Пупелль из города дымоходов» (трейлер смотрите здесь).

🔘 25 ноября филиал Японского Фонда в Великобритания проведет онлайн-лекцию о Ясуо Оцукезнаменитом мультипликаторе и наставнике Исао Такахаты с Хаяо Миядзаки.

🔘 Семь недель минуло с начала проката «Человека-бензопилы: Резе», а экранизация Тацуки Фудзимото по-прежнему остается на вершине бокс-офиса с общим показателем в ¥7,9 миллиардов (около $51,3 миллиона).

🔘 В честь сегодняшней премьеры альманаха «Тацуки Фудзимото 17-26» японский Prime Video выложил отрывок символическим хронометражем 17 минут 26 секунд (там первые сцены каждой новеллы).


🔘 Экшн-гаремник «Раб спецотряда демонического города» вернется уже 8 января.

🔘 Что весьма опрометчиво: тогда же стартует третий сезон «Магической битвы». Toho Animation анонсировали дату тизером, где можно послушать голос Наои Дзэнина, которого озвучил Кодзи Юсы (Гин Итимару из «Блича»).

🔘 Кодзи Сэо, автор «Террасы кафе богинь», запускает новую мангу: романтическая комедия на удаленном острове выйдет 14 января в журнале Weekly Shounen Magazine.

🔘 Kodansha открыла в Голливуде студию Kodansha Films, чья основная задача — фильмы и сериалы по манге с ранобэ. Руководить предприятием будет Хлоя Чжао, режиссерка «Земли кочевников» и «Вечных».

🔘 Не можем пройти мимо хайпа: американские «Кей-поп-охотницы на демонов», самый просматриваемый мультфильм в истории Netflix, вернется в 2029 году.

Читать Японская русалочка «ЧаО» — роскошь в стиле Хаяо Миядзаки

Трейлер продолжения «Звездного дитя»


Третий сезон аниме «Звездное дитя» стартует 14 января, о чем напоминает первым видео студия Doga KoboАля иногда кокетничает со мной по-русски», «Пойдем в караоке!»). В ролике звучит кусочек эндинга Serenade от natoriВетролом»). Режиссером вновь выступает Дайсукэ Хирамаки, поставивший оба предыдущих сезона. До премьеры запланирован предпоказ начального эпизода: он пройдет 28 декабря в токийском кинотеатре Marunouchi Piccadilly. На мероприятии выступят сэйю ключевых персонажей: Такэо Оцука (Жэньши из «Монолога фармацевта»), Юриэ Игома (Сима из «Девушек-пони: Начало новой эры»), Мэгуми Хан (Макото Курумэ из «Долой безделье!»), Манака Ивами (Махиру Сина из «Ангела по соседству») и Руми Окубо (Клини Разерфорд из «Нулевого Эдема»).


Спустя полгода после релиза второго сингла и благодаря усилиям Мем-тё, айдол-группа B-Komachi стоит на пороге большого успеха. Одновременно Аква уверенно прокладывает путь в индустрии как популярный телеведущий и актер, Аканэ укрепляет статус талантливой драматической исполнительницы, а Кана постепенно теряет прежний блеск и уверенность. Тем временем Руби, всё глубже погружаясь в мир шоу-бизнеса, решает докопаться до правды и разгадать тайну смерти певицы Ай и гинеколога Горо.

Читать «Звездное дитя» — одно из самых громких аниме последних лет

Netflix переосмысляет легенду о принцессе Кагуе


22 января на Netflix выйдет оригинальное аниме «Суперпринцесса Кагуя!», пропитанное любовью к интернет-культуре. За режиссуру отвечает Синго Ямасита, работавший над опенингами «Магической битвы», «Человека-бензопилы» и «Несносных пришельцев». Проект создается усилиями молодой студии Chromato в тесном сотрудничестве с коллегами из ColoridoСквозь слезы я притворяюсь кошкой», «Дрейфующий дом»). Смотрим трейлер.


Фильм вдохновлен классической японской легендой «Сказание о резчике бамбука», но сюжет значительно переосмыслен. Размеренный быт старшеклассницы Ирохи, которая живет одна, нарушает загадочная девушка Кагуя, прибывшая с Луны прямо к ней в дом. Постепенно между ними образуется дружба: обе увлекаются виртуальными айдолами из метавселенной под названием «Цукуёми», где преимущественно и будет разворачиваться сюжет. Однако, как и в старинном предании, Кагуя не сможет остаться на Земле навсегда. Роль принцессы досталась Юко Нацуёси (Ямада из «Гяру и динозавра»), Ироху озвучивает Анна Нагасэ (Наоки Адзума из «Первородного греха Такопи»), а айдола Ятиё — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона»). Последняя также исполняет ремикс культовой вокалоид-песни World is Mine под аккомпанемент традиционных японских инструментов.

Читать «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — мотивирующая сказка от студии Colorido

Продолжение спин-оффа «Прозы бродячих псов»


В 2026-м выйдет второй сезон «Прозы бродячих псов: Шуточных историй» (Bungo Stray Dogs Wan!) — спин-оффа по мотивам популярного сэйнэна Кафки Асагири. Режиссерское кресло вновь занимает Тосихиро КикутиПсевдогарем», «Атака титанов»), а за анимацию, как и ранее, отвечают студии BonesНа скейте в бесконечность») и NomadДропкик злого духа»).


В оригинальной истории герои носят имена знаменитых писателей, владеют сверхспособностями, отсылающими к их произведениям, и расследуют необычные дела в рамках детективного агентства. В юмористическом ответвлении по манге Нэко Канаи раскрывается абсурдная повседневность тех же персонажей, но в тиби-образах. Они ругаются по пустякам, носятся туда-сюда и больше напоминают щенков, чем элитных агентов. К ролям вернулись исполнители ролей Ацуси Накадзимы и Осаму ДадзаяЮто Уэмура (Кадзунори Нисики из «Спирали») и Мамору Мияно (Эпсилон из «Плутона»).

Читать Необычный дизайн персонажей в пятиминутных сериях «Итиго Итиэ»

«Дом, в котором щебечет Кузьма» в первом ролике


Трогательная и местами абсурдная комедия по манге Акиры Конно «Дом, в котором щебечет Кузьма», анонсированная в мае прошлого года, радует первым тизером. Постановкой занимается Нориюки НоматаБасня», «Старшая карта»), а производство ведется на студии HibariВеликолепный кондитер», «Темный демон»). Премьера запланирована на апрель 2026 года.


В семье Кода царит напряженная тишина: старший сын провалил вступительные экзамены и теперь готовится сдавать их вновь. Домочадцы ходят по струнке, но всё меняется, когда подросток Арата встречает странное птицеподобное существо по имени Кузьма. Оно оказывается голодным, разговорчивым и абсолютно непредсказуемым — и в итоге поселяется под их крышей. С возникновением пернатого жильца из России привычная рутина начинает трещать по швам: неловкость сменяется смехом, холодность — теплом, а строгие правила — неожиданными моментами радости. Арату озвучивает Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!»), а странного, но обаятельного гостя — Юриа Кодзуки (та самая «Рыбка Поньо на утесе»).

Читать «Ух ты, египетские боги!» — познавательное аниме для самых маленьких

Го Нагаи — кавалер ордена Восходящего солнца


Легендарный мангака Го Нагаи удостоен одной из высших государственных наград Японии — Ордена Восходящего солнца. Его имя включено в официальный список кавалеров, опубликованный Министерством внутренних дел и коммуникаций. Церемония вручения состоится 11 ноября.

Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи

Нагаи дебютировал в 1967-м и за почти 60-летнюю карьеру создал произведения, определившие развитие целых жанров. Именно он сочинил концепцию робота, которым управляет человек из кабины («Мазингер Зет»), повлиял на классический образ девочки-волшебницы, которая не просто магически преображается, но активно участвует в бою («Милашка Хани»), а также первым сделал истории о демонах и потусторонних силах по-настоящему мрачными и трагичными («Человек-дьявол»). В 2010 году среди его работ появилась автобиографическая манга «Гэкиман!» (Gekiman!), где рассказано о возникновении культовые серии. Также орден получил Юдзи Хории — создатель игровой серии Dragon Quest, одной из самых влиятельных франшиз в истории JRPG.

Читать «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги
Бонус: Нидерландский аниматор Гарай Ворм (Garai Vorm) выложил в X (бывший твиттер) короткий оммаж культовому фильму «Акира» Кацухиро Отомо.

Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете подобрать классный мультипликационный хоррор из Японии или прочитать историю недавно закрытого журнала Rakuen, специализировавшегося на романтике.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   8.11.2025 - 13:17
Мда уж... Аниме-индустрия действительно не перестает удивлять (не в самом хорошем смысле). Открытие студии Kodansha Films в Голливуде — додумались же. Интересно, какие проекты они будут выпускать? Боюсь... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дождь для нас: «Человек-Бензопила: Резе» — убойный аттракцион с пиротехникой
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Игра с кальмаром: «Первородный грех Такопи» — история о добром пришельце, которая заставит вас рыдать
Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят
Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке
«Земля кочевников»: Звёздная пыль
Поиск по меткам
Amazon PrimeBonesChromatoColoridoDoga KoboNetflixNomadStudio 4°CStudio HibariToho AnimationАнимацияанимеаниме-дайджестмахо-сёдзёмехаповседневностьсэйнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Юриэ ИгомаХаяо МиядзакиМамору МияноАюму МурасэАнна НагасэРуми ОкубоКацухиро ОтомоТакэо ОцукаИсао ТакахатаТацуки ФудзимотоМэгуми ХанСаори ХаямиХлоя Чжао
фильмы
АкираАля иногда кокетничает со мной по-русскиАнгел по соседствуАтака титановБасняБличВеликолепный кондитерВетроломВечныеВолейбол!!Гяру и динозаврДевушки-пони: Начало новой эрыДолой безделье!Дом, в котором щебечет КузьмаДропкик злого духаЗвездное дитяЗемля кочевниковИгра разумаКейпоп-охотницы на демоновМагическая битваМазингер ЗетМилашка ХаниМонолог фармацевтаНа скейте в бесконечностьНесносные пришельцыНулевой ЭдемПервородный грех ТакопиПлавучий домПлутонПойдем в караоке!Проза бродячих псовПсевдогаремПупелль из города дымоходовПупелль из города дымоходов: Часовая башня обещанияРаб спецотряда демонического городаРыбка Поньо на утёсеСемья шпионаСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСпиральСтаршая картаТацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шестиТерраса кафе богиньТёмный демонЧаоЧеловек-бензопилаЧеловек-бензопила. Фильм: История РезеЧеловек-дьявол

фотографии >>
Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи фотографии
Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи фотографии
Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи фотографии
Главные новости аниме за неделю: лекция об учителе Миядзаки, Кузьма из России, орден Го Нагаи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Асья Ламтюгина
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Ветер
сказка
Россия, 2025
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram