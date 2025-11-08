Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона

Сегодня, 8 ноября, исполнилось бы 90 лет офицеру Ордена Почетного легиона, легенде мирового кино, актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу и певцу Алену Делону.
фото: кадр из фильма «На ярком солнце»
Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его мать работала в аптеке, отец владел небольшим кинозалом «Регина» в Бург-ла-Рейн. Когда ему было четыре года, родители развелись. Неоднократно исключался из школы, в 17 лет был арестован. В юности даже не задумывался о карьере актера, любил играть в футбол, ездить на мотоцикле и смотреть кино. После службы на флоте в Индокитае пришло время искать работу, и Ален по совету друзей рассылал свои фото продюсерам. Получив множество отказов с мотивировкой «слишком красив», в 1957-м познакомился с кинорежиссером Ивом Аллегре и снялся в его фильме «Когда вмешивается женщина».
