8 ноября
2025 год

8 ноября 2025
Сегодня, 8 ноября, исполнилось бы 90 лет офицеру Ордена Почетного легиона, легенде мирового кино, актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу и певцу Алену Делону.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона
фото: кадр из фильма «На ярком солнце»

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его мать работала в аптеке, отец владел небольшим кинозалом «Регина» в Бург-ла-Рейн. Когда ему было четыре года, родители развелись. Неоднократно исключался из школы, в 17 лет был арестован. В юности даже не задумывался о карьере актера, любил играть в футбол, ездить на мотоцикле и смотреть кино. После службы на флоте в Индокитае пришло время искать работу, и Ален по совету друзей рассылал свои фото продюсерам. Получив множество отказов с мотивировкой «слишком красив», в 1957-м познакомился с кинорежиссером Ивом Аллегре и снялся в его фильме «Когда вмешивается женщина».

За свою карьеру сыграл 108 ролей в кино и на телевидении, работал с Жан-Полем Бельмондо, Бертом Ланкастером, Жаном Габеном, Клаудией Кардинале, Моникой Витти, Ванессой Паради и многими другими звездами европейского и мирового кинематографа. Снимался у таких выдающихся режиссеров, как Рене Клеман, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Анри Верней и Жан-Пьер Мельвиль. Наиболее известные и любимые зрителями его ленты — «Кристина», «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Затмение», «Леопард», «Мелодия из подвала», «Черный тюльпан», «Искатели приключений», «Самурай», «Бассейн», «Прощай, друг», «Сицилийский клан», «Борсалино», «Красный круг», «Красное солнце», «Двое в городе», «Борсалино и компания», «Зорро», «Полицейская история», «Месье Кляйн», «Смерть негодяя», «Тегеран-43», «Троих нужно убрать», «За шкуру полицейского», «Неукротимый», «Любовь Свана», «Наша история» и «Один шанс на двоих».

Смотреть онлайн Фильмы с Аленом Делоном

Помимо прочего, Делон пробовал себя в качестве продюсера, сценариста, режиссера, певца и актера театра. Последними его киноработами стали российская картина «С Новым годом, мамы!», где он появился в роли самого себя, и комедии «Астерикс на Олимпийских играх» и «Полное сходство».

Лауреат 12 престижных наград, включая «Сезар», «Давид ди Донателло» и призы Берлинале, Канн и Локарно. Был в долгих отношениях с Роми Шнайдер, Мирей Дарк, Нико и Анн Парийо. Официально женился лишь однажды — на Натали Делон. Дети Делона — Энтони, Анушка, Ален-Фабьен и Кристиан Аарон Булонь — пошли по стопам отца. Мастер скончался в окружении семьи на 89-м году жизни 18 августа 2024-го в своем доме во французской коммуне Души.
