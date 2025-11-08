Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«ТВ Центр» покажет сериалы с Екатериной Семеновой, Дарьей Белодед и Елизаветой Ниловой

8 ноября
2025 год

Новости кино >>
8 ноября 2025
«ТВ Центр» рассказал о своих ближайших премьерах. Согласно пресс-службе телеканала, 9 ноября зрителям представят четырехсерийный детектив Александра Олейникова «Охота» с Алексеем Гришиным, Ольгой Дорониной, Василием Зиновьевым, Екатериной Семеновой, Валерией Мельник, Владимиром Виноградовым, Максимом Дубовским и Еленой Дробышевой.

«Охота»
фото: пресс-службе телеканала «ТВ Центр»

По сюжету мини-сериала, Алексей (Зиновьев) после помолвки получает необычный подарок. Курьер приносит ему конверт с посланием, в котором говорится, что он стал участником квеста под названием «Охота». Его цель – выжить. Охотник уже вышел за ним. Жених и невеста уверены, что это чья-то глупая шутка, однако вскоре Алексей становится подозреваемым в убийстве. Тот, кто его подставил, присылает карточки с загадками. Ответом должно быть то или иное действие Алексея. Правильный ответ отсрочивает расплату, ошибка приближает к финалу игры. Екатерина Семенова стала не только креативным продюсером и кастинг-директором сериала, но и сыграла в детективе роль Татьяны. Ее героиня — владелица крупной строительной компании, которая переживает серьезный кризис в отношениях с мужем Павлом (Виноградов), вместе с которым они построили бизнес и воспитали дочь Машу (Мельник). В «Охоте» актриса снималась с двумя сломанными ногами.

«В июне, возвращаясь с гастролей из Казахстана, я неожиданно для себя умудрилась впервые в жизни сломать ноги – сразу обе. Наш водитель не справился с управлением и попал в аварию. Я была, конечно, в шоке! Совсем скоро мне надо было лететь в Минск на съемки "Охоты". Я обратилась в ЦИТО к потрясающему доктору Анатолию Орлецкому, возглавляющему направление спортивной и балетной травмы. Следуя его рекомендациям, я сразу начала разрабатывать ноги. И уже через три недели после аварии отправилась в Беларусь. И если в Минск я улетела в инвалидном кресле, то вернулась оттуда уже на своих ногах. Благодаря грамотным действиям и советам спортивных травматологов, а также моему характеру, заживление происходило быстро. Уже через неделю после прилета в Беларусь я ходила без гипса. Правда, поначалу ассистенты возили меня в инвалидном кресле. Также в Беларуси мне нужно было каждый день ездить на сеансы терапии, разрабатывать ноги: заниматься с резинками и другими специальными тренажерами. Но я очень благодарна всей команде за то, что они от меня не отказалась. Художники по костюмам купили мне туфли на мягком ходу на два размера больше. У меня на ногах были поддерживающие голеностоп сапоги и специальные лангетки вместо гипса. Моя героиня в основном всегда в кадре была в брючном костюме, больше сидела, и чаще другие герои подходили к ней, чем она к ним. Еще скажу, что спустя три недели после травмы я на съемках даже села за руль машины и повела ее – не испугалась», — рассказала Екатерина.

«Почтальонша»
фото: пресс-службе телеканала «ТВ Центр»

15 ноября на канале будет показана вторая часть детективной мелодрамы «Почтальонша» с Дарьей Белодед. Компанию ей составили Илья Денискин, Максим Битюков, Федор Кудряшов, Виктория Бакластова и Алла Козлова. В новом сезоне провинциальный город продолжают сотрясать загадочные преступления. Почтальонша Дарья и следователь Леха (Денискин) вновь берутся за расследование вместе. В паре растет напряжение: личные чувства мешают работе, разногласия в делах все чаще приводят к ссорам.

А 16 ноября зрители ТВЦ смогут оценить четырехсерийную мелодраму «Входите, открыто!» с Елизаветой Ниловой, Асей Прохоровой, Максимом Меркуловым, Никитой Абдуловым, Владимиром Колгановым, Максимом Линниковым и Дарьей Пармененковой. Сюжет сериала таков: в каждом городе, в каждом доме, в каждом подъезде живут очень одинокие люди, которые даже не догадываются о том, как нужны друг другу. Но стоит одному из них открыть свою дверь соседу — и может начаться цепная реакция. Полина (Нилова) с третьего этажа не собиралась забирать к себе пьяного Филиппа (Меркулов), уснувшего под ее дверью. Они с соседкой Лизой (Прохорова) с четвертого этажа просто хотели найти ключ от его дверей и втащить Филиппа в его собственную квартиру. Но ключ был в портфеле, портфель стащил бомж, бомжа они с соседом Антоном (Абдулов) с пятого этажа огрели по голове — и дальше события развивались уже помимо их воли. Было сделано много ошибок, и каждый пережил разочарование в любви, но двери были открыты — и в конце концов в них вошел тот, кого там действительно ждали.

«Входите, открыто!»
фото: пресс-службе телеканала «ТВ Центр»

Кстати, роль этого самого бомжа исполнил Владимир Колганов. Правда, в ходе сюжета выясняется, что его персонаж не совсем-то и бомж. Но именно его появление в жизни героев и их искреннее стремление ему помочь в корне меняет судьбы всех действующих лиц.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Влада Ермолаева распрощается с «Участком №13»
Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей»
персоны
Никита АбдуловВиктория БакластоваДарья БелодедМаксим БитюковВладимир ВиноградовАлексей ГришинИлья ДенискинОльга ДоронинаЕлена ДробышеваМаксим ДубовскийВасилий ЗиновьевАлла КозловаВладимир КолгановФёдор КудряшовМаксим ЛинниковВалерия МельникМаксим Меркулов (II)Елизавета НиловаАлександр Олейников (II)Дарья ПармененковаАся ПрохороваЕкатерина Семёнова
фильмы
Входите, открыто!ОхотаПочтальоншаПочтальонша-2

фотографии >>
«Охота»
«Охота»
«Почтальонша»
«Почтальонша»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Асья Ламтюгина
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Ветер
сказка
Россия, 2025
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен