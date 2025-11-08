«ТВ Центр» покажет сериалы с Екатериной Семеновой, Дарьей Белодед и Елизаветой Ниловой

По сюжету мини-сериала, Алексей (Зиновьев) после помолвки получает необычный подарок. Курьер приносит ему конверт с посланием, в котором говорится, что он стал участником квеста под названием «Охота». Его цель – выжить. Охотник уже вышел за ним. Жених и невеста уверены, что это чья-то глупая шутка, однако вскоре Алексей становится подозреваемым в убийстве. Тот, кто его подставил, присылает карточки с загадками. Ответом должно быть то или иное действие Алексея. Правильный ответ отсрочивает расплату, ошибка приближает к финалу игры. Екатерина Семенова стала не только креативным продюсером и кастинг-директором сериала, но и сыграла в детективе роль Татьяны. Ее героиня — владелица крупной строительной компании, которая переживает серьезный кризис в отношениях с мужем Павлом (Виноградов), вместе с которым они построили бизнес и воспитали дочь Машу (Мельник). В «Охоте» актриса снималась с двумя сломанными ногами.
«В июне, возвращаясь с гастролей из Казахстана, я неожиданно для себя умудрилась впервые в жизни сломать ноги – сразу обе. Наш водитель не справился с управлением и попал в аварию. Я была, конечно, в шоке! Совсем скоро мне надо было лететь в Минск на съемки "Охоты". Я обратилась в ЦИТО к потрясающему доктору Анатолию Орлецкому, возглавляющему направление спортивной и балетной травмы. Следуя его рекомендациям, я сразу начала разрабатывать ноги. И уже через три недели после аварии отправилась в Беларусь. И если в Минск я улетела в инвалидном кресле, то вернулась оттуда уже на своих ногах. Благодаря грамотным действиям и советам спортивных травматологов, а также моему характеру, заживление происходило быстро. Уже через неделю после прилета в Беларусь я ходила без гипса. Правда, поначалу ассистенты возили меня в инвалидном кресле. Также в Беларуси мне нужно было каждый день ездить на сеансы терапии, разрабатывать ноги: заниматься с резинками и другими специальными тренажерами. Но я очень благодарна всей команде за то, что они от меня не отказалась. Художники по костюмам купили мне туфли на мягком ходу на два размера больше. У меня на ногах были поддерживающие голеностоп сапоги и специальные лангетки вместо гипса. Моя героиня в основном всегда в кадре была в брючном костюме, больше сидела, и чаще другие герои подходили к ней, чем она к ним. Еще скажу, что спустя три недели после травмы я на съемках даже села за руль машины и повела ее – не испугалась», — рассказала Екатерина.
А 16 ноября зрители ТВЦ смогут оценить четырехсерийную мелодраму «Входите, открыто!» с Елизаветой Ниловой, Асей Прохоровой, Максимом Меркуловым, Никитой Абдуловым, Владимиром Колгановым, Максимом Линниковым и Дарьей Пармененковой. Сюжет сериала таков: в каждом городе, в каждом доме, в каждом подъезде живут очень одинокие люди, которые даже не догадываются о том, как нужны друг другу. Но стоит одному из них открыть свою дверь соседу — и может начаться цепная реакция. Полина (Нилова) с третьего этажа не собиралась забирать к себе пьяного Филиппа (Меркулов), уснувшего под ее дверью. Они с соседкой Лизой (Прохорова) с четвертого этажа просто хотели найти ключ от его дверей и втащить Филиппа в его собственную квартиру. Но ключ был в портфеле, портфель стащил бомж, бомжа они с соседом Антоном (Абдулов) с пятого этажа огрели по голове — и дальше события развивались уже помимо их воли. Было сделано много ошибок, и каждый пережил разочарование в любви, но двери были открыты — и в конце концов в них вошел тот, кого там действительно ждали.
Кстати, роль этого самого бомжа исполнил Владимир Колганов. Правда, в ходе сюжета выясняется, что его персонаж не совсем-то и бомж. Но именно его появление в жизни героев и их искреннее стремление ему помочь в корне меняет судьбы всех действующих лиц.
